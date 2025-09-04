Google旗下TPU事業 值9,000億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

分析師表示，Google可能坐擁金山－可與輝達（Nvidia）晶片較量的「張量處理器」（TPU），並且估算若Google分拆這個事業，TPU事業的潛在價值可達9,000億美元。

D.A.Davidson以魯里亞為首的分析師團隊表示，Google自家研發的TPU在過去一年來急起直追，已弭平落後輝達晶片的差距，成為「最佳的輝達替代品」。這些分析在訪談人工智慧（AI）實驗室的研究員與工程師後發現，Google這款為機器學習和AI客製化的加速器普獲好評。

這群分析師因而相信，若Google把TPU事業和DeepMind AI實驗室結合起來，然後一起分割成新的公司，價值或許上看9,000億美元。魯里亞的團隊估計，今年初，這兩個部門合計價值約7,170億美元。

D.A.Davidson報告寫道：「假如這項事業真的分割出去，投資人可能取得『AI加速器領導供應商』與『尖端AI實驗室』二合一，大有理由相信會成為Alphabet旗下最有價值的事業之一。」

這群分析師指出，Google去年12月推出的第六代Trillium TPUs目前需求很強；第七代的Ironwood TPU—該公司為大規模AI推論設計的首款產品。

