軟體巨擘Salesforce倚重AI 大砍人力

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）最近證實，由於人工智慧（AI）幫助減少人力需求，該公司已裁撤4,000個客服職位，他也談到AI如何協助企業減少員工人數。

CNBC報導，班紐夫8月30日播出的播客（podcast）訪談中，在談到AI對Salesforce營運的影響時，透露已裁員4,000人，「我已把員工數從9,000人減到大約5,000人，因為我要減少人力」。這意味著Salesforce裁撤約45%人力。Salesforce一直是AI革命的先驅，已打造「Agentforce」的客服機器人團隊。Salesforce在2日發布聲明表示：「由於Agentforce帶來效益與效率，我們見到我們處理的客服案件數下降，因此不再需要積極填補客服工程師職缺。

人力資源顧問呂蒂曼表示，AI正在影響多個產業的就業機會，「全美各地都有直接因AI而導致的裁員」。她說，任何希望保住工作或正在找工作的人，都必須學習新技能。「如果你的人脈能幫你找到工作，它早就幫你做到了…現在需要你自己拓展視野」。