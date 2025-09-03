歐盟提交與南美4國自貿協定 待成員國批准

歐洲聯盟今天將與南美4國「南方共同市場」（Mercosur）的重大貿易協定提交成員國批准，同時向最大反對者法國保證，已納入「強而有力」保護農民的機制。

法新社報導，這份協定是歐盟面臨美國加徵關稅之際開拓新市場的關鍵布局，將打造出一個擁有逾7億消費者的全球最大自由貿易區，但法國基於農業考量帶頭反對。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在提交協定時表示：「歐盟企業及農糧產業將立即因關稅與成本降低而受惠，有助帶動經濟成長。」

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）也對這份重磅貿易協定表達支持，表示歐盟執委會的最終版本「解決了許多最棘手的問題」。

人在維也納的柯斯塔在奧地利總理史托克（Christian Stocker）身旁對記者說：「這將是提升我們競爭力、開放市場接納新產品與新服務的絕佳機會。」但奧地利反對這份協定。

去年12月，歐盟與阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭組成的「南方共同市場」就協定達成共識，距離開始談判已過了25年。歐盟執委會今天最終放行這份協定。

不過，協定仍須獲得歐洲議會（EuropeanParliament）及歐盟27國當中代表歐盟總人口至少65%的15個成員國同意，方能正式生效。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）在記者會上表示，希望年底前完成批准程序。

這份協定獲得以德國為首的多數歐盟國家支持。即使歐盟最近剛與美國達成貿易協議，美國仍會對歐盟商品加徵關稅，德國等國家亟思藉由與南方共同市場的協定來分散布局。

根據協定內容，南方共同市場將逐步取消對91%歐盟商品的進口關稅，包括汽車、化學品、葡萄酒及巧克力，這些商品目前最高面臨35%的關稅。

歐盟執委會預估，協定將使歐盟對南美4國的年出口額增加高達39%或490億歐元（約新台幣1兆7531億元），同時進一步強化歐盟在南美洲與中國等國家競爭的優勢。