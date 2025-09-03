Fed下任主席人選籲未來數月多次降息 不擔心關稅通膨

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Fed理事沃勒是下任主席人選之一。路透
Fed理事沃勒是下任主席人選之一。路透

美國聯準會Fed）理事、下任主席人選之一沃勒（Christopher Waller）表示，Fed本月應開始調降利率，並在未來數月多次降息，但強調對降息確切步伐持開放態度。

沃勒3日接受CNBC訪問時說：「我們需要在下一場會議開始降息，但未來不必遵照固定步伐順序推進…我們可以稍微觀察情勢，因為大家仍對關稅通膨感到憂心。我不擔心，但其他人會。」

沃勒對Fed 7月維持利率不變的決定抱持異議，支持降息1碼。沃勒表示，一旦關稅影響開始消退，通膨六或七個月後可能開始朝Fed目標「大步」邁進。

沃勒說：「我們希望利率邁向中性水準，我們大致知道利率可能要下降多少，例如100或150個基點，但利率將以多快速度下降，取決於未來出爐的數據。」

