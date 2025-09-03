美股早盤／Google大漲逾8%率那指反攻 台積電ADR也翻紅

聯邦法院裁決字母公司旗下的Google不必將Chrome瀏覽器事業出售，提振外界對字母因應監管挑戰的信心，帶動科技股為主的那斯達克指數，3日早盤漲0.8%，大盤標普500指數也漲0.4%，道瓊工業指數和費半平盤遊走。台積電ADR早盤漲0.9%。

聯邦法官2日裁決Google不能敲定獨家搜尋協議，以及必須共享其搜尋數據，但可保有自家的Chrome瀏覽器事業後，避開最嚴重的後果，激勵該公司早盤股價跳漲8.3%。不過，法官此一決定，是基於人工智慧（AI）已提供更多選擇給消費者。

這項決定也意味著，蘋果得以持續在iPhone上預設採用Google搜尋，維持這項利潤豐厚的安排，帶動蘋果股價早盤漲2.2%。

美股3日反彈主要由科技股領軍，與科技關聯較少的道瓊指數，因此幾乎沒有變動。能源與銀行股走弱，反映市場仍擔憂經濟放緩與公債殖利率飆升。

富國銀行投機構資深全球市場策略師倫恩表示，自1950年以來，9月一直是標普500指數表現最差的月份，平均報酬率為負0.7%。他表示：「進入9月，美股結束了前一段時間的平靜。市場波動將會加劇，尤其是股票與短期、長期固定收益資產；同時經濟放緩、關稅影響逐步顯現，政治不確定性也持續存在。」

投資人正關注預定即將5日發布的8月非農就業報告，視為股市的下一個重大考驗。