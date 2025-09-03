快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

美股早盤／Google大漲逾8%率那指反攻 台積電ADR也翻紅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google不必出售Chrome瀏覽器事業，率領美國科技股3日早盤反攻。路透
Google不必出售Chrome瀏覽器事業，率領美國科技股3日早盤反攻。路透

聯邦法院裁決字母公司旗下的Google不必將Chrome瀏覽器事業出售，提振外界對字母因應監管挑戰的信心，帶動科技股為主的那斯達克指數，3日早盤漲0.8%，大盤標普500指數也漲0.4%，道瓊工業指數和費半平盤遊走。台積電ADR早盤漲0.9%。

聯邦法官2日裁決Google不能敲定獨家搜尋協議，以及必須共享其搜尋數據，但可保有自家的Chrome瀏覽器事業後，避開最嚴重的後果，激勵該公司早盤股價跳漲8.3%。不過，法官此一決定，是基於人工智慧（AI）已提供更多選擇給消費者。

這項決定也意味著，蘋果得以持續在iPhone上預設採用Google搜尋，維持這項利潤豐厚的安排，帶動蘋果股價早盤漲2.2%。

美股3日反彈主要由科技股領軍，與科技關聯較少的道瓊指數，因此幾乎沒有變動。能源與銀行股走弱，反映市場仍擔憂經濟放緩與公債殖利率飆升。

富國銀行投機構資深全球市場策略師倫恩表示，自1950年以來，9月一直是標普500指數表現最差的月份，平均報酬率為負0.7%。他表示：「進入9月，美股結束了前一段時間的平靜。市場波動將會加劇，尤其是股票與短期、長期固定收益資產；同時經濟放緩、關稅影響逐步顯現，政治不確定性也持續存在。」

投資人正關注預定即將5日發布的8月非農就業報告，視為股市的下一個重大考驗。

ADR 指數 標普 科技股 台積電

延伸閱讀

挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

誰救了Google？生成式AI意外翻轉反壟斷案 法官點名這些新勢力

相關新聞

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

雖然美國關稅讓消費者擔心蘋果預定9月發表的iPhone新機（暫稱iPhone 17）將大幅漲價，但摩根大通（小摩）分析師...

美股早盤／Google大漲逾8%率那指反攻 台積電ADR也翻紅

聯邦法院裁決字母公司旗下的Google不必將Chrome瀏覽器事業出售，提振外界對字母因應監管挑戰的信心，帶動科技股為主...

BMW將發表搭載「超級大腦」電動車 挑戰陸廠與特斯拉

德國豪華車廠寶馬（BMW）即將推出配備「超級大腦」的軟體操控電動車，企圖心為傳統車廠數一數二強，以力抗中國大陸車廠與特斯...

歐日印8月景氣好轉！但各有「服務業、製造業、通膨」隱憂

最新數據顯示，歐元區、日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂，歐元區服務業增長放緩抵銷了製造業情勢的好轉，日本為製造業景...

降低法國疑慮…歐盟與南美自貿協定 傳加入這項保護措施

歐盟3日將公布與南美洲南方共同市場（MERCOSUR）自由貿易協定最終文件，和美國關係再度陷入緊張之際加緊與理念相近合作...

俄國企：將助中國大陸超越美國 成為全球最大核能生產國

俄國國家電視台今天報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）表示，俄國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。