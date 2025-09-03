路透：委內瑞拉受制裁導致美元稀缺 匯兌開放泰達幣

路透社引述10多名消息人士報導，南美國家委內瑞拉因石油出口遭到美國限制，導致能獲取的外幣減少，因此正在逐步開放民間換匯時使用與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣。

被委內瑞拉政府形容為「經濟戰」的美方制裁，阻礙了許多商業交易，使得當地企業若要從國外購買原物料，須先將委國貨幣玻利瓦（bolivar）兌換為美元。而委國美元主要來自石油貿易和外國信用卡交易，再由央行注入換匯市場。

然而，近幾個月委內瑞拉石油收入銳減。根據船舶追蹤資料及公司文件，7月石油出口較6月減少約10%。

美國財政部8月雖已對跨國石油公司雪佛龍（Chevron）核發新的有限許可，使其在暫停石油出口3個月後能恢復出口，但禁止其支付任何款項給委內瑞拉政府，造成委國可供匯兌的美元數量減少。

根據民間和金融業消息人士說法，委內瑞拉政府為了因應如此情況，已自6月起擴大開放使用泰達幣。

報導指出，數位貨幣的使用幫助受到制裁的委內瑞拉經濟維持運作，例如糧食等基本物資的自產。

去年已有消息人士告訴路透社，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）去年起已逐步增加數位貨幣的使用，並將銷售改以泰達幣結算。