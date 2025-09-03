BMW將發表搭載「超級大腦」電動車 挑戰陸廠與特斯拉

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
BMW即將在5日發表iX3電動休旅車，這是首款以Neue Klasse平台為基礎的車款。路透
BMW即將在5日發表iX3電動休旅車，這是首款以Neue Klasse平台為基礎的車款。路透

德國豪華車廠寶馬（BMW）即將推出配備「超級大腦」的軟體操控電動車，企圖心為傳統車廠數一數二強，以力抗中國大陸車廠與特斯拉

BMW將在5日慕尼黑車展開幕前夕，發表iX3電動休旅車，為首款以Neue Klasse平台為基礎的車款，並計劃在未來兩年內，推出40款新車與改款車型，反映BMW正迅速改變設計、生產與販售車輛的方式。

BMW說，Neue Klasse科技的運算能力比現行車款高20多倍，也能降低車用電子系統的複雜度。Neue Klasse的出款除了單次充電續航里程拉長到800公里，以及快充十分鐘就能增加350公里續航，還將由四顆「超級大腦」驅動，大幅改善車內系統通訊、車載資訊娛樂顯示吉自動駕駛等功能。

各大車廠正轉向「軟體定義車型」，用集中式的電腦系統取代硬體，作為最重要特色，能在交車後持續改善車輛功能，並提供創造新營收的服務，今年慕尼黑車展將有許多「軟體定義車型」，iX3是其中之一。

BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）7月已宣示，「透過Neue Klasse，我們正在所有相關科技領域大有斬獲」，「新的BMW iX3將成為汽車產業的標竿」。

BMW在2021年公布Neue Klasse概念平台，已投入逾100億歐元（116億美元）研發支出。Bernstein分析師瑞特曼說，Neue Klasse有望大幅改變汽車業的未來、以及外界對西方車廠軟體實力的觀感。

