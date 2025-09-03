歐日印8月景氣好轉！但各有「服務業、製造業、通膨」隱憂

快訊

聽新聞
經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐元區、日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂。歐新社
最新數據顯示，歐元區日本和印度8月景氣好轉，但各自都有隱憂，歐元區服務業增長放緩抵銷了製造業情勢的好轉，日本為製造業景氣持續萎縮，印度則是通膨加劇。

標普全球3日公布的數據顯示，歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）最終值為51，高於7月的50.9，雖低於初估的51.1，仍是過去12個月來最高，顯示景氣「溫吞」擴張。

歐元區8月製造業PMI升至50.7，擴張幅度為近三年半來最大，成為低迷經濟的一大亮點，同期服務業PMI卻降至50.5，低於7月的四個月高點51。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示，「騎車太慢會翻車，這就是歐元區面臨的風險。今年來經濟一直有在成長，但步伐慢得讓人痛苦」。

日本8月綜合PMI從7月的51.6升至52，為自2月來最佳表現。服務業PMI最終值雖下滑至53.1，但仍高於初估的52.7，彌補了製造業的萎縮。日本8月製造業PMI最終值為49.7，低於初初的49.9。

服務業景氣穩健擴張，雖然海外需求以三年多來最快速度萎縮，新訂單次指標卻是2月來最高，顯示服務業仰仗內需。

印度8月綜合PMI升至63.2，為17年來新高，而且製造業和服務業景氣都加速擴張，8月製造業PMI升至59.3，服務業躍升至62.9，是15年高點。

但企業也因需求強勁，更積極把增加的成本轉嫁給客戶。產出價格漲幅為2012年7月最大，投入成本增幅也是九個月來最大，可能意味著整體通膨率已觸底，近期可能開始上升。

PMI 歐盟 日本 通膨 服務業 歐元區 製造業

