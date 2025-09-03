降低法國疑慮…歐盟與南美自貿協定 傳加入這項保護措施

歐盟3日將公布與南美洲南方共同市場（MERCOSUR）自由貿易協定最終文件，和美國關係再度陷入緊張之際加緊與理念相近合作夥伴敲定貿易協議。歐洲議會同日也將就歐盟與美國的貿易協議舉行聽證會，歐盟執委會貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）預料將遭到拷問。

彭博資訊報導，處理歐盟貿易事務的歐盟執委會，將在歐盟去年12月與南方共同市場初步達成的協議加入額外保護措施，藉此緩和批評聲浪。報導引述知情人士說法指出，歐盟提議的農產品保護措施將監控每個成員國進口量、價格與市占率，如果從南方共同市場進口量增加10%或價格下跌10%，這項機制將觸發控制進口的措施。

這項協議需要獲得歐洲議會與歐盟27個成員國批准，基於歐盟採條件多數決制，如果27個成員國有15國贊成，贊成的國家人口占歐盟總人口65%以上，協議就會通過，但目前還無法保證歐盟能達成其中任何一項條件。法國等少數國家已揚言將阻止協議通過，擔心歐洲農業將受創。

身為歐盟最大牛肉生產國的法國，是歐盟成員國中批評砲火最猛烈的一個，曾形容這項協議令人「無法接受」。知情人士透露，新加入的保護措施，可能足以讓巴黎當局重新評估堅決反對的立場。

另一方面，歐洲議會議員同日在聽證會上面對磋商歐美貿易協議的魏恩德時，預料也將猛烈批評這項協議。歐盟執委會上周提議，將美國大多數工業商品及敏感程度較低農產品關稅降至零。在此同時，歐美貿易協議規定歐盟銷往美國的商品將支付15%關稅。

義大利籍歐洲議會議員裴尼斐（Brando Benifei）說：「我們深知歐盟已選擇穩定和外交，以及保持冷靜的策略，但這不能轉化為接受與美國朋友及合作夥伴的不公平和不對稱貿易關係。」