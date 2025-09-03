快訊

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
小摩分析師預期，iPhone 17系列手機的定價區間將和去年的iPhone 16相同。路透
雖然美國關稅讓消費者擔心蘋果預定9月發表的iPhone新機（暫稱iPhone 17）將大幅漲價，但摩根大通（小摩）分析師預期，iPhone 17系列手機的定價區間將和去年推出的iPhone 16相同，只有17 Pro可能漲價，新推出的17 Air甚至可能比目前的16 Plus還便宜。

小摩的報告指出，蘋果預定9月9日發表的iPhone 17系列中，標準版的iPhone 17和17 Pro Max，可能會和目前iPhone 16系列價格相同，而非8月預期的上漲5%，主要是因為考量到蘋果8月上旬獲得半導體關稅豁免，小摩認為，這將讓iPhone系列定價躲過關稅的直接影響。

但iPhone 17 Pro可能是例外，因為小摩預期蘋果將把這款手機的基本儲存空間從128GB擴大為256GB，因此基本定價可能會從16 Pro的999美元，調漲至1,099美元。

至於蘋果將推出用來取代16 Plus的iPhone 17 Air，小摩預期定價將和16 Plus維持在相同區間，甚至最終可能降價至接近800美元；16 Plus基本款定價為899美元。

這是因為中國大陸官方對售價人民幣6,000元（840美元）以下的智慧手機祭出15%的購機補貼，若將17 Air售價定在800美元或任何符合補貼資格的水準，將可能擴大17 Air在大陸的潛在銷售。目前的16 Plus未能在大陸享有此補貼。

