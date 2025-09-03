俄國企：將助中國大陸超越美國 成為全球最大核能生產國

俄國國家電視台今天報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）表示，俄國將協助中國超越美國，成為全球最大核能生產國。

路透社報導，目前美國營運的核能反應爐網絡的裝置容量接近97 GW（gigawatt，百萬瓩），規模為全球之最。

但中國正加緊速度興建數十座反應爐，根據美國能源情報署（EIA）統計，截至2024年4月，中國運作中的核能反應爐容量已達53.2 GW。

李卡契夫告訴俄國國家電視台：「中國在發展原能方面訂下雄心勃勃的計畫，已經設定任務，要追上並超越美國的裝置容量，意思就是容量要達到100 GW以上。」

被問及俄羅斯是否將協助中國達成目標時，李卡契夫回應：「當然。我們會協助，而且我們已經在幫忙。」

李卡契夫說，俄國已協助在中國興建4座核能反應爐，目前還在打造另外4座；由於中國計畫雄心勃勃，需要大量的鈾及核燃料，因此，中國需要以俄國技術為基礎，發展新一代閉式核燃料循環反應爐。