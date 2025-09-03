日本公債殖利率與國際金價創新高 亞股多收低

全球債券拋售潮今天延燒至亞洲，日本30年期公債殖利率創下歷史新高；投資人擔憂美日等多國公共財政前景之際，國際黃金價格也創新高。亞洲股市今天多收低。

法新社報導，日本執政黨自民黨第二把交椅森山裕2日宣布，有意為自民黨7月參議院選舉慘敗一事辭去幹事長職務之後，日本投資人也擔心，首相石破茂可能很快就會被迫下台。

亞洲主要股市今天多收低，東京收跌0.88%，上海收盤也下挫1.16%。

日本30年期公債殖利率攀至3.29%，創下歷史新高紀錄；20年期公債殖利率也觸及2.69%，創1999年以來新高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）在報告中表示：「日本30年期公債殖利率突破3.25%的影響，可能遠比（日本）國內政治動盪更具破壞性。」

殷尼斯還指出，日本公債殖利率突破關鍵門檻「不僅讓日本儲蓄者感到不安，也迫使全球的保險公司、退休基金與外匯儲備管理機構重新調整模型；一旦這些重新平衡舉措開始發揮連鎖作用，全球股市都會受到波及」。

此外，美國30年期公債殖利率一度站上5%，英國30年期公債殖利率攀至1998年來最高水準，法國30年期公債殖利率也自2009年來首度飆升至4.5%。

投資人持續轉向傳統避險資產，將國際黃金價格一度推升至每盎司3546.96美元，創下歷史新高。