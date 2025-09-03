快訊

ChatGPT全球大當機！用戶哀號網頁、APP都異常 OpenAI調查中

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT的標誌。路透
OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT的標誌。路透

印度時報（Times of India）3日報導，聊天機器人ChatGPT正發生全球性當機。Downdetector.in網站指出，全球各國都傳出用戶無法使用ChatGPT。

多數用戶說，問題出在ChatGPT的網頁版；也有其他用戶在使用ChatGPT的APP時遭遇問題；印度已有逾500名用戶回報ChatGPT出現問題，英國已有約1000人正受到影響，美國則有近400名用戶在Downdetector做相關問題回報。

印度時報說，OpenAI已證實當機。根據其官方狀態頁面，ChatGPT正出現「無法顯示回應」的錯誤。OpenAI聲明，正在調查這次問題。

