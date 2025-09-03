快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師表示，Google可能坐擁「張量處理器」（TPU）這項金山。歐新社
分析師表示，Google可能坐擁「張量處理器」（TPU）這項金山。歐新社

分析師表示，Alphabet旗下的Google可能坐擁金山--可與輝達（Nvidia）晶片較量的「張量處理器」（TPU）。若是分拆這個事業，潛在價值可達9,000億美元。

由魯里亞領銜的D.A.Davidson分析師團隊說，Google自家研發的TPU過去一年來急起直追，已弭平落後輝達晶片的差距，成為「最佳的輝達替代品」。訪談人工智慧（AI）實驗室的研究員與工程師後發現，Google這款為機器學習和AI客製化的加速器普獲好評。

這群分析師於是相信，倘若Google把TPU事業和DeepMind AI實驗室結合起來，然後一起分割成新的公司，價值或許上看9,000億美元。魯里亞的團隊估計，今年初，這兩個部門合計價值約7,170億美元。

D.A.Davidson報告寫道：「假如這項事業真的分割出去，投資人可能取得『AI加速器領導供應商』與『尖端AI實驗室』二合一，大有理由相信會成為Alphabet旗下最有價值的事業之一。」

這群分析師指出，Google去年12月推出的第六代Trillium TPUs目前需求很強；第七代的Ironwood TPU--該公司為大規模AI推論設計的首款產品，需求更可望「劇增」。

分析師說，Google的TPU之所以引起AI實驗室注意，因為算力最高可達42.5 exaflops（每秒浮點運算次數）、高頻寬記憶體（HBM）容量料將大幅提升，而且「成本效益也將大增」。

AI 團隊 Google 輝達 晶片 Alphabet 分析師

延伸閱讀

誰救了Google？生成式AI意外翻轉反壟斷案 法官點名這些新勢力

Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

進入傳統低迷九月 殖利率攀升 美股走低 道指下跌250點

輝達CEO黃仁勳將出席APEC 大話AI強化夥伴關係

相關新聞

ChatGPT全球大當機！用戶哀號網頁、APP都異常 OpenAI調查中

印度時報（Times of India）3日報導，聊天機器人ChatGPT正發生全球性當機。Downdetector.i...

挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

分析師表示，Alphabet旗下的Google可能坐擁金山--可與輝達（Nvidia）晶片較量的「張量處理器」（TPU）...

H100和H200大缺貨？Nvidia發文否認 稱報導傳言毫無根據

輝達（Nvidia）2日駁斥旗下人工智慧（AI）晶片H100及H200供給短缺的臆測，強調供給受限的報導毫無根據，儘管需...

7月以來首見！全球長債賣壓惡化 美國30年期公債殖利率衝上5%

隨著投資人對債務節節攀升的憂慮籠罩金融市場，全球債市賣壓3日惡化，美國30年期公債殖利率站上5%，是7月以來首見。

日股收跌！日本政治不確定性成焦點 自民黨幹事長表明辭意

日本東京股市今天收跌，主因日本政治不確定性成為焦點。日本執政黨自民黨幹事長森山裕和其他3名高層昨天均表明辭意。

Volvo強化大陸在地決策權 因應關稅壓力和銷售停滯

由浙江吉利控股集團掌控的瑞典汽車品牌 Volvo （富豪汽車）表示，已賦予中國大陸管理團隊更大決策權，希望藉此強化在競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。