挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

分析師表示，Alphabet旗下的Google可能坐擁金山--可與輝達（Nvidia）晶片較量的「張量處理器」（TPU）。若是分拆這個事業，潛在價值可達9,000億美元。

由魯里亞領銜的D.A.Davidson分析師團隊說，Google自家研發的TPU過去一年來急起直追，已弭平落後輝達晶片的差距，成為「最佳的輝達替代品」。訪談人工智慧（AI）實驗室的研究員與工程師後發現，Google這款為機器學習和AI客製化的加速器普獲好評。

這群分析師於是相信，倘若Google把TPU事業和DeepMind AI實驗室結合起來，然後一起分割成新的公司，價值或許上看9,000億美元。魯里亞的團隊估計，今年初，這兩個部門合計價值約7,170億美元。

D.A.Davidson報告寫道：「假如這項事業真的分割出去，投資人可能取得『AI加速器領導供應商』與『尖端AI實驗室』二合一，大有理由相信會成為Alphabet旗下最有價值的事業之一。」

這群分析師指出，Google去年12月推出的第六代Trillium TPUs目前需求很強；第七代的Ironwood TPU--該公司為大規模AI推論設計的首款產品，需求更可望「劇增」。

分析師說，Google的TPU之所以引起AI實驗室注意，因為算力最高可達42.5 exaflops（每秒浮點運算次數）、高頻寬記憶體（HBM）容量料將大幅提升，而且「成本效益也將大增」。