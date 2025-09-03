聽新聞
H100和H200大缺貨？Nvidia發文否認 稱報導傳言毫無根據
輝達（Nvidia）2日駁斥旗下人工智慧（AI）晶片H100及H200供給短缺的臆測，強調供給受限的報導毫無根據，儘管需求維持強勁，輝達仍能滿足所有客戶需求。
輝達在社群媒體X上說：「我們已察覺媒體不實傳言宣稱輝達供給受限，H100及H200『銷售一空』…我們的H100及H200非常充足，能立即滿足所有訂單。」
輝達也試圖釐清旗下H20產品限縮其他產品供給的說法。輝達說：「H20排擠H100及H200或Blackwell供給的傳言也絕對不是事實─銷售H20不會影響供給輝達其他產品的能力。」
市場正關注輝達滿足AI硬體需求的能力，特別是旗下獲得廣泛採用的旗艦H100及更新的H200晶片。輝達重申該公司雲端合作夥伴能出租所有已上線的H100和H200，但這不代表輝達無法履行新訂單。
