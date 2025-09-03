全球長債賣壓惡化 美國30年期公債殖利率衝上5%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國30年期公債殖利率3日盤中站上5%，圖為美國財政部大樓。美聯社
隨著投資人對債務節節攀升的憂慮籠罩金融市場，全球債市賣壓3日惡化，美國30年期公債殖利率站上5%，是7月以來首見。

期限較長債券是賣壓重災區，美國30年期公債殖利率3日盤中上漲3個基點至5%，日本30年期公債殖利率攀上3.29%，創歷史新高，英國30年期公債殖利率小漲4個基點，報5.73%；債券價格與殖利率呈反向關係。

主權債市場全面承壓，正值許多大型經濟體面臨雙重挑戰，分別是管控沉重債務，以及試圖在不推升通膨情況下提振經濟成長。巴克萊（Barclays）新興市場總體策略主管科特查（Mitul Kotecha）說：「外界擔心現有財政政策將助長通膨，全球發行的債券可能增加但需求不足，這些憂慮幾乎形成完美風暴。」

上訴法院上周五裁定美國總統川普關稅大多違法，這項裁決對美國政府數千億美元潛在收入構成威脅，是市場對美國預算赤字憂慮復熾的原因。

美國 通膨 公債殖利率

