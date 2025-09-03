Volvo強化大陸在地決策權 因應關稅壓力和銷售停滯

由浙江吉利控股集團掌控的瑞典汽車品牌 Volvo （富豪汽車）表示，已賦予中國大陸管理團隊更大決策權，希望藉此強化在競爭激烈的中國大陸市場的銷售表現。

Volvo發布新聞稿說，將調整治理架構，讓大陸團隊能視在地市場的需求有效調整產品、製造和技術開發策略。

Volvo表示，原吉利旗下高端電動車品牌極氪（Zeekr）副總裁朱凌，將自9月1日起接任亞太業務負責人。Volvo強調，大陸業務仍將定期向總部彙報，公司組織架構和股權結構均未改變。

Volvo受到美國總統川普關稅政策的衝擊，而在對歐出口方面，Volvo也須面對歐盟對大陸製電動車加徵高額進口稅。這些挑戰迫使Volvo重新調整營運策略，並將部分產能轉移至南卡羅來納州和比利時的工廠。

不只Volvo，母公司吉利也在調整。創辦人李書福正推動瘦身重整，以提升和比亞迪等對手競爭的實力。這波整併將極氪和領克納入集團在香港掛牌的吉利汽車控股有限公司旗下。