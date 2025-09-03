快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

原產地證明恐需求暴增 泰急設50人專責小組 因應美防洗產地的新規

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
泰國曼谷港正進行貨櫃裝載作業。路透
泰國曼谷港正進行貨櫃裝載作業。路透

泰國官員表示，泰國10月成立一支50人的特別工作小組，專門處理因美國新貿易規則而激增的原產地證明（CO）業務。美方正加強審查貿易「轉運」行為，要求所有輸美商品都必須提供完整文件，以防中國大陸生產的貨物繞道東南亞輸入。

泰國商業部外貿司司長Arada Fuangtong表示，新規上路後，出口至美國的原產地證明可能從年需7萬份暴增至數百萬份，遠遠超過現有的處理能量。她說：「我們需要增聘人手、建立新系統，確保出口不受干擾。」

美國已將對泰國進口商品的關稅從最初提議的36%降至19%；但在一項行政命令中表示，如果產品被懷疑是隱匿來源的轉運貨物，可能加徵40%的懲罰性關稅。

迄今為止，川普政府尚未明確界定「轉運」的標準，僅表示「重新包裝不算實質轉型，複雜組裝可能例外」，美國與泰國的討論焦點集中在區域價值含量該如何計算。

美國是泰國最大出口市場，去年出口額550億美元，占總出口的18.3%。泰國業界憂心，新規恐造成行政瓶頸，拖慢報關速度。

近年來，泰國已成為主要轉運樞紐，同時也吸引到大量陸資。中國是泰國最大的進口市場，去年泰國從中國進口了價值800億美元的商品，占進口總額的26.3%。太陽能板和電子產業原料約40%來自中國。

上周，財長披猜說，他預期新規對泰國出口美國的影響有限，因為本地含量預計會低於50%，但他擔心第三國原料的比率成為爭議。

Arada說，在新規則最終定案前，外貿司將是簽發原產地證明的唯一機構，並將持續監控轉運行為。

泰國 美國 產地

延伸閱讀

加拿大人對美國好感度劇降創新低 39%有極度惡感

泰國人民黨支持泰自豪黨組閣 盼結束政治僵局

泰國傳捷報！又一個世界冠軍 台灣巧固球小將哽咽：像夢一樣

揭開動盪序幕！泰國總理貝東塔被免職 重創塔信家族政治王朝

相關新聞

日股收跌！日本政治不確定性成焦點 自民黨幹事長表明辭意

日本東京股市今天收跌，主因日本政治不確定性成為焦點。日本執政黨自民黨幹事長森山裕和其他3名高層昨天均表明辭意。

Volvo強化大陸在地決策權 因應關稅壓力和銷售停滯

由浙江吉利控股集團掌控的瑞典汽車品牌 Volvo （富豪汽車）表示，已賦予中國大陸管理團隊更大決策權，希望藉此強化在競爭...

原產地證明恐需求暴增 泰急設50人專責小組 因應美防洗產地的新規

泰國官員表示，泰國10月成立一支50人的特別工作小組，專門處理因美國新貿易規則而激增的原產地證明（CO）業務。美方正加強...

關稅被判違法 聯準會獨立性受威脅…連假後美股債雙殺

美股在勞工節連假後恢復交易，多國財政前景不佳而拋售政府公債，加上對川普總統重塑聯準會的疑慮，美股9月開局低迷，三大股指2...

南韓考慮把晶圓製造材料關稅降至零 強化半導體廠成本競爭力

南韓政府計劃明年將用於半導體晶圓製造的主要進口材料關稅稅率降至零，此時正值美國政府警告要對進口半導體課徵100%關稅，南...

飛機租賃巨擘Air Llease賣74億美元 私有化背後盤算曝光

航空租賃公司Air Lease同意以74億美元的價格，出售給由日本住友集團、SMBC Aviation Capital主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。