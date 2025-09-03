原產地證明恐需求暴增 泰急設50人專責小組 因應美防洗產地的新規

泰國官員表示，泰國10月成立一支50人的特別工作小組，專門處理因美國新貿易規則而激增的原產地證明（CO）業務。美方正加強審查貿易「轉運」行為，要求所有輸美商品都必須提供完整文件，以防中國大陸生產的貨物繞道東南亞輸入。

泰國商業部外貿司司長Arada Fuangtong表示，新規上路後，出口至美國的原產地證明可能從年需7萬份暴增至數百萬份，遠遠超過現有的處理能量。她說：「我們需要增聘人手、建立新系統，確保出口不受干擾。」

美國已將對泰國進口商品的關稅從最初提議的36%降至19%；但在一項行政命令中表示，如果產品被懷疑是隱匿來源的轉運貨物，可能加徵40%的懲罰性關稅。

迄今為止，川普政府尚未明確界定「轉運」的標準，僅表示「重新包裝不算實質轉型，複雜組裝可能例外」，美國與泰國的討論焦點集中在區域價值含量該如何計算。

美國是泰國最大出口市場，去年出口額550億美元，占總出口的18.3%。泰國業界憂心，新規恐造成行政瓶頸，拖慢報關速度。

近年來，泰國已成為主要轉運樞紐，同時也吸引到大量陸資。中國是泰國最大的進口市場，去年泰國從中國進口了價值800億美元的商品，占進口總額的26.3%。太陽能板和電子產業原料約40%來自中國。

上周，財長披猜說，他預期新規對泰國出口美國的影響有限，因為本地含量預計會低於50%，但他擔心第三國原料的比率成為爭議。

Arada說，在新規則最終定案前，外貿司將是簽發原產地證明的唯一機構，並將持續監控轉運行為。