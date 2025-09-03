歐盟將提南方共同市場自貿協定 德法不同調
歐洲聯盟執行委員會今天將提出與「南方共同市場」的自由貿易協定以待批准。德國和西班牙等國希望藉由這項協定開拓新市場因應美國關稅衝擊，法國和義大利等國則反對。
路透社報導，歐盟與南方共同市場（Mercosur）歷經近25年談判，終於在去年12月就自貿協定達成共識。南方共同市場是由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等國組成。
如今這項協定將提交擁有27個會員國的歐盟表決，須分別獲得歐洲議會（European Parliament）通過，以及代表至少歐盟總人口65%的15個歐盟會員國同意。這兩項門檻都充滿變數。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）以及德國、西班牙等贊成的國家表示，這項協定有助於抵銷美國總統川普課徵關稅帶來的貿易損失，並減少對中國的依賴，尤其是在關鍵礦產方面。
法國是歐盟最大的牛肉生產國，曾強烈批評這項協定「令人無法接受」。
歐洲農民先前一再抗議，稱這項協定將導致不符合歐盟環保和食品安全標準的南美洲商品低價進口，尤其是牛肉。歐盟執委會則否認這項說法。
自川普去年11月再度當選美國總統以來，歐盟積極尋求貿易聯盟，並加速與印度、印尼及阿拉伯聯合大公國的談判，同時深化與現有自由貿易夥伴英國、加拿大和日本的關係。
歐盟執委會今天也將提出今年1月達成的歐盟-墨西哥更新協議。
