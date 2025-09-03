FT：開創抵押價值 世界黃金協會明年1月將試辦數位黃金

世界黃金協會（WGC）計劃推出一種數位形式的黃金，若運作順利，勢將顛覆倫敦9,000億美元實體黃金市場，為黃金的交易、結算與抵押提供全新途徑。

WGC執行長泰特（David Tait）接受英國金融時報訪問時指出，這項新格式將首度讓黃金能夠「在整個黃金生態系中以數位方式流通並作為抵押品使用」。

很多投資人正因為黃金的實體性質且不必擔心交易對手風險，才視為避險資產而持有，但泰特認為，黃金若要擴大市場版圖，就必須數位化。

泰特說：「我們正設法為黃金建立統一的數位機制，未來能像其他市場的金融商品一樣，在黃金市場中被廣泛應用。」他說：「我的目標，是讓全球眾多資產管理機構開始用不同的角度看待黃金。」

黃金本周創下歷史新高，過去三年價格已翻倍。儘管如此，多數銀行和投資人而言，黃金仍是一項帳面上靜態、無收益的資產。泰特指出，若黃金得以數位化，就能用來滿足追加保證金等需求，或做為抵押品，進而發揮實際效益。

泰特說：「對銀行來說，從抵押品的角度來看，這將是一項獲利良機，因為他們將能夠把資產負債表上的黃金作為抵押品加以運用。」

這項名為「共同黃金權益」（pooled gold interests，簡稱 PGIs）的全新數位單位，將允許銀行和投資人買賣實體黃金的部分所有權，這些黃金將由獨立帳戶持有並分割記錄。這項制度將於明年第1季在倫敦展開商業試行計畫。

根據WGC和律師事務所Linklaters周三發布的白皮書，這項架構建立在一小羣核心參與者以信託結構共同持有基礎黃金。今年1月，WGC已率先推出一項用於記錄精煉廠和金條的區塊鏈資料庫系統。

WGC希望藉由推出全新的黃金數位形式，成功打造出過去他人未能實現的模式。

截至目前，多數和黃金掛鉤的穩定幣計畫均以失敗收場。目前市面上運作較成功的兩檔黃金穩定幣──Tether Gold 和 Pax Gold──分別管理約13億美元和10億美元的資產，但與全球黃金掛鉤ETF持有的4,000億美元相比，仍只是極小的一部分。