快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

FT：開創抵押價值 世界黃金協會明年1月將試辦數位黃金

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
數位形式的黃金將顛覆倫敦9,000億美元實體黃金市場，為黃金的交易、結算與抵押提供全新途徑。路透
數位形式的黃金將顛覆倫敦9,000億美元實體黃金市場，為黃金的交易、結算與抵押提供全新途徑。路透

世界黃金協會（WGC）計劃推出一種數位形式的黃金，若運作順利，勢將顛覆倫敦9,000億美元實體黃金市場，為黃金的交易、結算與抵押提供全新途徑。

WGC執行長泰特（David Tait）接受英國金融時報訪問時指出，這項新格式將首度讓黃金能夠「在整個黃金生態系中以數位方式流通並作為抵押品使用」。

很多投資人正因為黃金的實體性質且不必擔心交易對手風險，才視為避險資產而持有，但泰特認為，黃金若要擴大市場版圖，就必須數位化。

泰特說：「我們正設法為黃金建立統一的數位機制，未來能像其他市場的金融商品一樣，在黃金市場中被廣泛應用。」他說：「我的目標，是讓全球眾多資產管理機構開始用不同的角度看待黃金。」

黃金本周創下歷史新高，過去三年價格已翻倍。儘管如此，多數銀行和投資人而言，黃金仍是一項帳面上靜態、無收益的資產。泰特指出，若黃金得以數位化，就能用來滿足追加保證金等需求，或做為抵押品，進而發揮實際效益。

泰特說：「對銀行來說，從抵押品的角度來看，這將是一項獲利良機，因為他們將能夠把資產負債表上的黃金作為抵押品加以運用。」

這項名為「共同黃金權益」（pooled gold interests，簡稱 PGIs）的全新數位單位，將允許銀行和投資人買賣實體黃金的部分所有權，這些黃金將由獨立帳戶持有並分割記錄。這項制度將於明年第1季在倫敦展開商業試行計畫。

根據WGC和律師事務所Linklaters周三發布的白皮書，這項架構建立在一小羣核心參與者以信託結構共同持有基礎黃金。今年1月，WGC已率先推出一項用於記錄精煉廠和金條的區塊鏈資料庫系統。

WGC希望藉由推出全新的黃金數位形式，成功打造出過去他人未能實現的模式。

截至目前，多數和黃金掛鉤的穩定幣計畫均以失敗收場。目前市面上運作較成功的兩檔黃金穩定幣──Tether Gold 和 Pax Gold──分別管理約13億美元和10億美元的資產，但與全球黃金掛鉤ETF持有的4,000億美元相比，仍只是極小的一部分。

黃金 資產 投資人

延伸閱讀

高點怎麼買？網推美債、防禦股與避險工具：先定好規則再進場

全民權證／元黃金 買逾90天

台南推廣種植節水雜糧 蕎麥蛋黃酥搶攻中秋市場

台中豐原5口命案遺體驗出安眠藥 檢認定主要死因為「一氧化碳中毒」

相關新聞

關稅被判違法 聯準會獨立性受威脅…連假後美股債雙殺

美股在勞工節連假後恢復交易，多國財政前景不佳而拋售政府公債，加上對川普總統重塑聯準會的疑慮，美股9月開局低迷，三大股指2...

南韓考慮把晶圓製造材料關稅降至零 強化半導體廠成本競爭力

南韓政府計劃明年將用於半導體晶圓製造的主要進口材料關稅稅率降至零，此時正值美國政府警告要對進口半導體課徵100%關稅，南...

飛機租賃巨擘Air Llease賣74億美元 私有化背後盤算曝光

航空租賃公司Air Lease同意以74億美元的價格，出售給由日本住友集團、SMBC Aviation Capital主...

蘋果機器人AI主管張健跳槽Meta AI開發能力再受挫

蘋果（Apple）帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）已經離職，轉投Meta Platfo...

AI取代50%工作！這家軟體大廠狠裁近一半員工 4千人失業

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce的執行長班紐夫（Marc Benioff）近日證實公司已裁撤4,000...

OpenAI積極併購 宣布11億美元收購產品測試新創Statsig

OpenAI表示，已同意以11億美元全股票交易收購產品測試新創公司Statsig。這也是OpenAI近來積極出手併購的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。