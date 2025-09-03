全球長債齊跌 日本入列 政治不確定性加重投資人戒心

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本20年期公債殖利率周三升至1999年以來新高。路透
日本20年期公債殖利率周三升至1999年以來新高。路透

繼英法長期公債殖利率率先拉高、引發賣壓後，日本、澳洲和美國公債也遭遇拋售。全球市場因為通膨與財政紀律的疑慮而動盪。

日本20年期公債殖利率周三升至1999年以來新高；澳洲10年期殖利率回到7月以來最高。美國公債殖利率同步攀升，30年期指標債券殖利率逼近備受關注的5%大關。

亞洲債市的拋售延續前一日英國的走勢。英國30年期殖利率週二飆至1998年來最高，而法國30年期殖利率也一度漲至2009年6月來新高。除了通膨與財政壓力，日本債市還面臨政治不確定性：首相石破茂的黨內關鍵盟友傳出有意辭去幹事長，引發市場揣測，如果石破茂被逼宮下台，新任領導人可能推動更積極的財政支出，並向央行施壓，進一步推升長天期殖利率。

Simplex資產管理公司基金經理Toshinobu Chiba表示：「我預計自民黨下任黨魁將推動財政擴張，同時向日本央行施壓，要求其將政策利率維持在低點。」

野村策略師Andrew Ticehurst則指出，「赤字與債務問題無法輕易或快速解決。更陡峭的殖利率曲線將成為新常態」。

彭博全球債券報酬指數週二下跌0.4%，為6月以來最大單日跌幅。雖然跌勢有限，但顯示投資人對長天期債券抱持謹慎態度。

這波長債拋售同時推高了所謂「陡峭化交易」的需求，投資人藉由長短期殖利率利差擴大來獲利。紐西蘭殖利率曲線8月因央行意外釋出鴿派訊號而走陡，印尼央行上月也意外降息。隨著市場要求美聯準會降息的壓力升高，交易員傾向買進短天期美債。

富蘭克林坦伯頓資產管理的Andrew Canobi便看好兩年期美債將優於10年期。

財政 石破茂 日本央行

