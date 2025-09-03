南韓考慮把晶圓製造材料關稅降至零 強化半導體廠成本競爭力

南韓政府計劃明年將用於半導體晶圓製造的主要進口材料關稅稅率降至零，此時正值美國政府警告要對進口半導體課徵100%關稅，南韓政府的最新行動意在強化國內半導體業者的基本成本競爭力。

韓媒BusinessKorea報導，根據相關部會2日消息，南韓產業通商資源部計劃與負責主管稅務的企劃財政部協商，針對包括坩堝、碳基複合材料與磨輪在內的八類晶圓製造設備的材料討論適用的配額關稅。這項決定將租稅優惠範圍擴大至晶圓材料，而不僅限於已享配額關稅的石英玻璃基板。

由於半導體製程相當複雜，各階段都需大量材料。南韓政府這回特別決定降低關稅負擔的對象，是用於晶圓製程中晶棒（ingot）研磨或清洗的相關材料。

南韓政府推動調降半導體材料關稅，預料將大幅減輕半導體業者的負擔。從記憶體大廠SK海力士到晶圓代工業者DB HiTek，所有半導體製造商都必須使用晶圓。業界估計，降稅效益將達數千億韓元。

韓媒分析，半導體市場的不確定性，是南韓政府這回推動調降關稅的重要原因。繼美國總統川普上月警告可能對半導體課徵約100%的關稅後，美國商務部近期進一步撤銷三星電子與SK海力士在中國大陸工廠享有的「經驗證最終用戶」（VEU）資格，這代表兩家韓廠每次向中國工廠輸入先進美國半導體設備，都必須先向美國商務部申請許可，這可能迫使兩家韓廠在中國只能生產成熟製程的記憶體產品。