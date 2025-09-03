飛機租賃巨擘Air Llease賣74億美元 私有化背後盤算曝光

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
航空租賃公司Air Lease同意以74億美元賣給日本住友集團、SMBC Aviation Capital主導的投資人聯盟。路透

航空租賃公司Air Lease同意以74億美元的價格，出售給由日本住友集團、SMBC Aviation Capital主導的投資人聯盟，參與者還包括資產管理公司阿波羅（Apollo）與布魯克菲爾德（Brookfield）。

Air Lease的股東將獲得每股65美元現金，較上周五收盤價溢價近8%。若將債務納入計算，投資人對這家公司的估值約280億美元。這筆交易對Air Lease的估值約為2026年預估盈餘的9倍，與競爭對手、全球最大飛機租賃公司AerCap的未來本益比相當。

Gordon Haskett的分析師比爾森（Don Bilson）在周二發布的報告中指出，此次交易溢價「相當有限」，但強調Air Lease股價已接近歷史高點。

Air Lease股價周二上漲6.8%，收在64.28美元，相較之下，標普500指數與道瓊工業指數分別下跌0.7%與0.6%。

由現年79歲董事長烏德瓦哈齊（Steven Udvar-Házy）於2010年創辦的Air Lease，私有化預計不會改變市場對飛機的需求，但算是對航空業前景釋出信心。波音與空巴在現有生產速度下積壓的訂單已超過10年，這意味租賃公司仍有龐大成長空間。 

這樁交易凸顯該行業整合趨勢。截至第2季，該公司擁有495架自有飛機。航空諮詢業者IBA的數據顯示，若計入訂單，Air Lease為全球第五大飛機租賃商。交易預計2026年上半年完成，新公司總部將設於都柏林。

IBA首席經濟學家Stuart Hatcher表示，這筆交易很合理，因為這就像是用最省錢的方法買到公司成長。

