蘋果機器人AI主管張健跳槽Meta AI開發能力再受挫

蘋果（Apple）帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）已經離職，轉投Meta Platforms旗下同一領域的團隊，可見蘋果AI人才出走尚未告一段 。

Meta證實，張健（Jian Zhang）已加入Meta 旗下的「Meta Robotics Studio」。彭博引述知情人士報導，除了張健之外，蘋果內部負責大型語言模型的AI研究團隊近日還有三位研究人員陸續離職，包括John Peebles、Nan Du和趙孟（Meng Zhao）。

最近一波離職潮都發生在過去一周內。這些離職者皆隸屬蘋果「Foundation Models」團隊，該團隊近幾周已流失約10人，連同主管都要走。

Foundation Models團隊是蘋果去年推出「Apple Intelligence」AI平台的核心研發單位，這平台是蘋果追趕生成式AI技術潮流的重要一步。

Peebles 和 Du 將加入 OpenAI，趙孟則將轉戰 Anthropic PBC。在他們之前已有多位同事在大幅加薪的利誘下跳槽至 Meta。據報導，蘋果內部模型團隊的主管龐若鳴也已離職，轉往 Meta，簽下一份為期多年的合約，總價值高達2億美元。

不過，Meta 的挖角並非一路順風。據Wired報導，近期被 Meta 延攬的數位 AI 研究員中，已有部分人選擇離職。

張健帶領的是一支機器人研究小型團隊，成員多為學界背景，專注於自動化技術與AI在相關產品中的應用。不過這支團隊近日也出現人事異動，他的部屬 Mario Srouji 已於4月離職，轉任 Archer Aviation的AI產品主管。

這支機器人研究團隊隸屬於蘋果的AI與機器學習部門，與蘋果的機器人產品開發組織並不相同。後者已在今年編入蘋果的硬體工程部門。

彭博2月即報導，Meta正積極推進自家產品的研發。除了推出智慧眼鏡與AI功能外，也在機器人專用作業系統及底層硬體零組件上大舉投資，目標鎖定人形機器人領域。

張健將在Meta旗下的Reality Labs部門中的Robotics Studio負責產品開發。

彭博報導，蘋果AI團隊的人才恐將繼續流失，目前已有多位員工正在積極尋找其他工作機會。他們表示，外界對「Apple Intelligence」的反應不佳，蘋果還可能轉向使用第三方大型語言模型，進一步打擊了團隊士氣。