快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

蘋果機器人AI主管張健跳槽Meta AI開發能力再受挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）。Jian Zhang LinkedIn
蘋果帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）。Jian Zhang LinkedIn

蘋果（Apple）帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）已經離職，轉投Meta Platforms旗下同一領域的團隊，可見蘋果AI人才出走尚未告一段 。

Meta證實，張健（Jian Zhang）已加入Meta 旗下的「Meta Robotics Studio」。彭博引述知情人士報導，除了張健之外，蘋果內部負責大型語言模型的AI研究團隊近日還有三位研究人員陸續離職，包括John Peebles、Nan Du和趙孟（Meng Zhao）。

最近一波離職潮都發生在過去一周內。這些離職者皆隸屬蘋果「Foundation Models」團隊，該團隊近幾周已流失約10人，連同主管都要走。

Foundation Models團隊是蘋果去年推出「Apple Intelligence」AI平台的核心研發單位，這平台是蘋果追趕生成式AI技術潮流的重要一步。

Peebles 和 Du 將加入 OpenAI，趙孟則將轉戰 Anthropic PBC。在他們之前已有多位同事在大幅加薪的利誘下跳槽至 Meta。據報導，蘋果內部模型團隊的主管龐若鳴也已離職，轉往 Meta，簽下一份為期多年的合約，總價值高達2億美元。

不過，Meta 的挖角並非一路順風。據Wired報導，近期被 Meta 延攬的數位 AI 研究員中，已有部分人選擇離職。

張健帶領的是一支機器人研究小型團隊，成員多為學界背景，專注於自動化技術與AI在相關產品中的應用。不過這支團隊近日也出現人事異動，他的部屬 Mario Srouji 已於4月離職，轉任 Archer Aviation的AI產品主管。

這支機器人研究團隊隸屬於蘋果的AI與機器學習部門，與蘋果的機器人產品開發組織並不相同。後者已在今年編入蘋果的硬體工程部門。

彭博2月即報導，Meta正積極推進自家產品的研發。除了推出智慧眼鏡與AI功能外，也在機器人專用作業系統及底層硬體零組件上大舉投資，目標鎖定人形機器人領域。

張健將在Meta旗下的Reality Labs部門中的Robotics Studio負責產品開發。

彭博報導，蘋果AI團隊的人才恐將繼續流失，目前已有多位員工正在積極尋找其他工作機會。他們表示，外界對「Apple Intelligence」的反應不佳，蘋果還可能轉向使用第三方大型語言模型，進一步打擊了團隊士氣。

AI Meta 團隊 離職 主管 蘋果

延伸閱讀

三星JL STUDIO跨國攜手二星META 庫克香檳胡蘿蔔主題饗宴驚艷全場

Meta將擴大在亞洲打詐 在台推出「臉部識別」技術防堵名人詐騙

員工離職依法需在多久前向公司提出？法律規定的「離職預告期」怎麼計算？

Meta未獲泰勒絲等名人同意 創分身機器人調情

相關新聞

Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

Alphabet旗下的Google驚險躲過對非其法壟斷市場的最嚴厲處分。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）...

蘋果機器人AI主管張健跳槽Meta AI開發能力再受挫

蘋果（Apple）帶領機器人研發的人工智慧（AI）研究員張健（Jian Zhang）已經離職，轉投Meta Platfo...

AI取代50%工作！這家軟體大廠狠裁近一半員工 4千人失業

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce的執行長班紐夫（Marc Benioff）近日證實公司已裁撤4,000...

OpenAI積極併購 宣布11億美元收購產品測試新創Statsig

OpenAI表示，已同意以11億美元全股票交易收購產品測試新創公司Statsig。這也是OpenAI近來積極出手併購的最...

挑誰當Fed下任主席？貝森特傳周五開始面試11位候選人

根據華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選，面試過程將持續...

現貨黃金創下3,540美元新高價 油價勁揚逾1%

國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。