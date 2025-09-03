AI取代50%工作！這家軟體大廠狠裁近一半員工 4千人失業

客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce的執行長班紐夫（Marc Benioff）近日證實公司已裁撤4,000個客服職位，同時談到AI如何協助企業減少員工人數。

班紐夫是在上周五播出的podcast訪談中透露裁員4,000人的消息。他在談到AI對Salesforce營運影響表示：「我已把員工數從9,000減到大約5,000，因為我要減少人力。」

總部位於舊金山的Salesforce一直處在AI革命的前端，而且已經打造出名為「Agentforce」的客服機器人團隊。

Salesforce在周二發給媒體的聲明中表示：「由於Agentforce帶來的效益與效率，我們見到我們處理的客服案件數下降，因此不再需要積極填補客服工程師職缺。」

班紐夫在夏季曾宣布AI在該公司正負責執行多達50%的作業。最新的裁員數代表Salesforce裁撤了約45%的人力。

人力資源顧問呂蒂曼表示，AI 正在影響多個產業的就業機會，「全美各地都有直接因 AI而導致的裁員」。她說，任何希望保住工作或正在找工作的人，都必須學習新技能，「如果你的人脈能幫你找到工作，它早就幫你做到了…現在需要你自己拓展視野，拓展人脈，認識新的人」。

分析師齊特龍說，AI 正成為科技公司裁員的藉口，這些公司在疫情期間招聘過多員工，如今則想透過「提高效率」來吸引投資人。