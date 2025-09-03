日本商社股寫下20年最高 投資人觀望巴菲特行情還能走多遠

有「股神」巴菲特力挺的日本商社股價已漲到20年來最高價位，投資人頗感為難：是否該繼續追捧，還是謹慎觀望。巴菲特五年前開始進場投資，市場如今議論紛紛還有多少上漲空間。

巴菲特旗下的波克夏公司上周揭露再度加碼三菱商事，有助於提振市場信心，但股價偏高，也讓一般投資大眾對繼續做多感到猶豫，但也擔心錯過後續漲勢。

三菱商事的12個月預估本益比已來到2005年以來高點，伊藤忠商事股價淨值比則觸及2008年以來新高。涵蓋五大進出口商的東證批發貿易指數，預估本益比也創下一年多來最高水準。

安本投信日本股票主管荒川久志說：「以目前評價水準來看，現在並不是大舉加碼商社股的好時機。」他說，自己大約在4月加碼伊藤忠的部位，目前沒有進一步加碼的計畫。

波克夏在2020年首度公開持有日本五大商社股票，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。這些股票從此平均漲幅達320%，遙遙領先東證指數。

新金投信資深基金經理人藤原直樹說：「巴菲特當年買進這些股票時，確實給人被低估的印象，但現在已經不是這樣了。企業獲利必須跟上來，否則股價將持續頭重腳輕。」

不過，對仍想布局商社的投資人來說，並非全然沒有機會。有些商社價位仍偏低，仍可能切入的機會，像是住友商事的預估本益比已從2020年的59倍降至目前的8.9倍。

儘管如此，獲利成長趨緩正拖累整體行業前景。分析師警告，川普政府可能祭出的關稅，將打擊商社的出口業務。若日圓進一步升值或原物料價格下滑，也將對商品業務造成壓力。