OpenAI積極併購 宣布11億美元收購產品測試新創Statsig

OpenAI表示，已同意以11億美元全股票交易收購產品測試新創公司Statsig。這也是OpenAI近來積極出手併購的最新行動。

Statsig成立於2021年，致力於開發工具，協助OpenAI與其他軟體開發等業者測試新功能，並在營運中運用即時資料。包括活動管理及販售票務平台Eventbrite、線上音樂分享平台SoundCloud都已使用該公司的服務。Statsig在今年稍早一輪融資中籌得1億美元，對其估值為11億美元。

這次收購的一部分內容是，Statsig執行長拉吉（Vijaye Raji）將加入OpenAI，擔任應用事業的技術長。

拉吉在LinkedIn貼文中表示：「能與OpenAI這個傑出的團隊合作，為人們與企業大規模打造由AI驅動的體驗，是個難得而重要的機會。」「能運用我們在Statsig所打造的工具來完成這件事，更讓它更別具意義。」

OpenAI表示，Statsig將繼續獨立營運，並從其西雅圖辦公室服務客戶。這項收購仍需遵照慣常的交易條件，包括取得監管機構核准。

OpenAI今年來積極追求大金額的收購行動，部分原因在於該公司估值飆升。今年3月，OpenAI表示完成一輪籌資，籌得400億美元，使公司估值達3,000億美元；根據彭博報導，OpenAI目前在洽談要讓現任和前任員工售股事宜，條件顯示對公司估值達5,000億美元。

今年7月，OpenAI完成以65億美元全股票收購AI裝置新創公司 io，後者是蘋果前設計長艾夫（Jony Ive）創辦的新創公司。今年更早時，OpenAI計劃以約30億美元收購AI程式碼輔助工具新創公司Windsurf，但交易沒有實現。