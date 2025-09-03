挑誰當Fed下任主席？貝森特傳周五開始面試11位候選人
根據華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選，面試過程將持續到下周。
消息人士表示，貝森特可能當面或透過視訊與候選人交談。
根據貝森特和他顧問的說法，現在聯準會主席人選共有11人，其中包括聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、鮑蔓（Michelle Bowman）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、及前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。
在面試完之後，貝森特會將提交最後的候選人名單給美國總統川普。
