快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

挑誰當Fed下任主席？貝森特傳周五開始面試11位候選人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選。美聯社
知情人士透露，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選。美聯社

根據華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選，面試過程將持續到下周。

消息人士表示，貝森特可能當面或透過視訊與候選人交談。

根據貝森特和他顧問的說法，現在聯準會主席人選共有11人，其中包括聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、鮑蔓（Michelle Bowman）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、及前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。

在面試完之後，貝森特會將提交最後的候選人名單給美國總統川普。

面試 聯準會 貝森特

延伸閱讀

美財長批上合峰會作秀 轟與會國多為「惡意行為者」

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

關稅上訴至美國最高法院 美財長：有信心贏得勝訴

美財長點名台積電是「風險」！不會入股輝達…網人間清醒：原來台灣非美國夥伴

相關新聞

進入傳統低迷九月 殖利率攀升 美股走低 道指下跌250點

美股收盤走低，投資人對貿易方面的最新進展進行評估，認為本月股市將迎來季節性低迷。殖利率上升也令投資人擔憂。

Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

Alphabet旗下的Google驚險躲過對非其法壟斷市場的最嚴厲處分。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）...

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

挑誰當Fed下任主席？貝森特傳周五開始面試11位候選人

根據華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選，面試過程將持續...

現貨黃金創下3,540美元新高價 油價勁揚逾1%

國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價...

台積電連三日下跌 美取消南京廠進口設備豁免許可

台積電ADR周二（2日）跌1.1%，收在228.39美元，連續三天下跌，較台北交易溢價20.9%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。