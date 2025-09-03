日圓因政治風險下跌 英鎊受英國公債拖累
英鎊周三表現最差，英國市場在財政疑慮加劇下遭遇新一波拋售。主要貨幣兌美元全面下跌，有報導說日本執政黨自民黨幹事長森山裕有意辭職，日圓延續跌勢。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.6%，至 98.397。
美國8月製造業景氣連續六個月萎縮，生產下滑顯示製造業仍受更高關稅拖累。
「美國8月供應管理學會(ISM)製造業數據強化了聯邦基金利率9月降息25個基點的理由，」Brown Brothers Harriman策略師Elias Haddad說：「周五的8月非農就業報告將決定市場是開始押注9月16-17日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議降息50個基點，還是維持當前25個基點的預期。」
「英國國債殖利率持續上升給英鎊帶來壓力，」Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示。他表示，「法國政局仍然懸而未決，日本政局也是如此」，影響各自的貨幣，進而提振美元指數。
英鎊兌美元大跌1.1%，至1.3393，為8月22日以來的最低價位。英國 30 年期借貸成本升至 1998 年以來的最高水準。
美元兌日圓升值0.8%，至148.38；歐元兌美元下跌0.6%，至1.1641。
