快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

日圓因政治風險下跌 英鎊受英國公債拖累

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.6%，至 98.397。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.6%，至 98.397。路透

英鎊周三表現最差，英國市場在財政疑慮加劇下遭遇新一波拋售。主要貨幣兌美元全面下跌，有報導說日本執政黨自民黨幹事長森山裕有意辭職，日圓延續跌勢。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.6%，至 98.397。

美國8月製造業景氣連續六個月萎縮，生產下滑顯示製造業仍受更高關稅拖累。

「美國8月供應管理學會(ISM)製造業數據強化了聯邦基金利率9月降息25個基點的理由，」Brown Brothers Harriman策略師Elias Haddad說：「周五的8月非農就業報告將決定市場是開始押注9月16-17日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議降息50個基點，還是維持當前25個基點的預期。」

「英國國債殖利率持續上升給英鎊帶來壓力，」Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示。他表示，「法國政局仍然懸而未決，日本政局也是如此」，影響各自的貨幣，進而提振美元指數。

英鎊兌美元大跌1.1%，至1.3393，為8月22日以來的最低價位。英國 30 年期借貸成本升至 1998 年以來的最高水準。

美元兌日圓升值0.8%，至148.38；歐元兌美元下跌0.6%，至1.1641。

英國 貨幣 日本

延伸閱讀

9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

歐元區通膨超標 牽動降息

拳擊／世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席WB世錦賽

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

相關新聞

進入傳統低迷九月 殖利率攀升 美股走低 道指下跌250點

美股收盤走低，投資人對貿易方面的最新進展進行評估，認為本月股市將迎來季節性低迷。殖利率上升也令投資人擔憂。

Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

Alphabet旗下的Google驚險躲過對非其法壟斷市場的最嚴厲處分。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）...

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

挑誰當Fed下任主席？貝森特傳周五開始面試11位候選人

根據華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特將於周五展開一連串面試，尋找下一任的聯準會主席人選，面試過程將持續...

現貨黃金創下3,540美元新高價 油價勁揚逾1%

國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價...

台積電連三日下跌 美取消南京廠進口設備豁免許可

台積電ADR周二（2日）跌1.1%，收在228.39美元，連續三天下跌，較台北交易溢價20.9%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。