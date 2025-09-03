現貨黃金創下3,540美元新高價 油價勁揚逾1%

國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價創新高，周二上漲超過1%，飆升至每英兩3,540美元的新高價，反映市場押注聯準會降息。

油價大漲超過1%

布蘭特原油11月期貨收漲99美分，漲幅1.45%，報每桶69.14美元。

美國西德州原油（WTI）10月期貨上漲1.58美元，漲幅2.47%，報每桶65.59美元。由於美國勞動節假期，美國原油期貨周一沒有結算。

烏克蘭對俄羅斯兩座煉油廠發動襲擊，延續對能源設施的打擊。此舉已經開始衝擊原油供應，使得8月俄羅斯原油加工量降至2022年5月以來的低點。

TD Securities大宗商品策略師Daniel Ghali表示，商品交易顧問在整個交易時段穩步買入，推動了價格走高。

此外，美國財政部周二對一個由一名伊拉克籍商人領導的航運公司和船隻網絡實施制裁，原因是該網絡將伊朗石油偽裝成伊拉克石油進行走私。在伊核談判陷入停滯之際，川普政府仍在對伊朗施加壓力。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說，「美國打擊伊朗出口肯定有助於支撐今天的油價」。

投資人也將關注石油輸出國組織及盟國（OPEC+）中八個成員國於9月7日舉行的會議，分析師預期該組織不會取消這八個成員國（包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯）目前實施的剩餘自願減產措施，這些減產正在支撐市場，並將油價維持在每桶60美元左右的區間。

獨立分析師Gaurav Sharma指出，由於今年最後一季預期出現石油供應過剩情況，OPEC+可能會在美國夏季駕車高峰季結束後，等待更多數據再決定下一步行動。

現貨黃金創下3,540美元的紀錄新高價 黃金期貨衝上3,602美元

現貨金價2日收盤報每英兩3,533.16美元，上漲1.64%，盤中一度攀升至3,540.04美元的新高價。今年以來，黃金已累計上漲超過34%。

12月交割的美國黃金期貨收高2.2%，報每英兩3,592.2美元，盤中達到3,602美元。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「黃金市場正進入季節性消費旺季，再加上對聯準會9月會議降息的預期。我們預期黃金將繼續創歷史新高。」

分析師表示，黃金今年創下歷史新高，主要受惠於央行的持續購買、遠離美元的多元化投資、地緣政治和貿易摩擦下的彈性避險需求，以及美元普遍疲軟。

ETF資金的流入正在鞏固黃金的漲勢。全球最大的黃金支持ETF「SPDR Gold Trust GLD」上周五表示，其持倉量增加1.01%，達到977.68噸，為2022年8月以來最高。

現貨白銀上漲0.4%，報每英兩40.84美元，此前曾觸及2011年9月以來最高價。

白金跌0.2%，報1,397.16美元；鈀金持穩，報1,137.33美元。