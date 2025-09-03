Google逃過最嚴厲處分：免賣Chrome！有兩家公司盤後股價齊揚

Alphabet旗下的Google驚險躲過對非其法壟斷市場的最嚴厲處分。美國聯邦地方法院法官梅塔（Amit Mehta）周二在反托辣斯訴訟中，駁回司法部要求Google出售Chrome瀏覽器的請求。

梅塔針對先前裁定Google在搜尋市場構成非法壟斷行為，公布補救措施：他禁止Google就搜尋引擎、Chrome瀏覽器、Google助理及Gemini等產品簽訂獨家合約，但並未要求拆估值高達千億美元的Chrome瀏覽器。

雖然Google不得再簽訂獨家搜尋合約，梅塔卻准許Google仍可向瀏覽器開發商（如蘋果公司）支付費用。蘋果與Google的高額搜尋合作協議每年能為這家iPhone製造商帶來大約200億美元的收入。

不過，梅塔也設下限制：合作方必須同時推廣其他搜尋引擎，在不同作業系統或隱私模式中提供替代選項，並允許用戶每年修改預設搜尋設定。

目前，蘋果在Mac與iPhone的Safari瀏覽器搜尋列中，將Google設為最佳預設選項。用戶仍可切換使用微軟Bing、DuckDuckGo等其他選項。兩年前，蘋果也更新iOS系統，允許在隱私模式中切換至不同的搜尋引擎。

消息公布後，Google母公司Alphabet的股價在盤後交易應聲大漲8%，而蘋果股價也上漲4%。

蘋果與Google的搜尋合作，是司法部對Google發動里程碑式反托辣斯訴訟的核心之一。

裁決公布前，華爾街分析師並不確定處分會有多嚴厲，但多已排除強制拆分的可能性。BMO資本市場分析師Brian Pitz預期，Google將面臨「重大但不丟於苛刻的業務調整」，最可能結果是簽署「全面性的行為和解協議」：包括禁止支付預設搜尋引擎費用，並制定新規讓用戶有更多選擇。他估計，判決後Google股價可能出現任一方向約10%的波動。

Silvant資本管理公司投資長Michael Sansoterra表示，全面拆分「過於極端」，會破壞Chrome瀏覽器與其他Google產品的整合體驗，反而傷害偏好使用Chrome的消費者。

不過，Pitz警示Google的挑戰尚未結束。另一宗反托辣斯案件已認定Google操縱廣告拍賣系統圖利自家產品，司法部後續可能尋求例如拆分其廣告技術業務等更嚴厲的處分。