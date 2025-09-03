台積電連三日下跌 美取消南京廠進口設備豁免許可
台積電ADR周二（2日）跌1.1%，收在228.39美元，連續三天下跌，較台北交易溢價20.9%。
美國政府撤銷台積電自由出口關鍵設備至其中國大陸主要製造基地的許可，在當地成熟世代廠區的生產能力可能受限。
美國股市9月開張不利，連續兩個交易日下跌，美國上訴法院裁定美國總統川普大部分加徵關稅違法，投資人評估接下來關稅政策前景。大型科技股回落，美國10年期公債殖利率攀升。
道瓊工業指數下跌249.07點，跌幅0.6%，報45,295.81點；標普500指數跌44.72點，跌幅0.7%，報6,415.54點；那斯達克綜合指數跌175.92點，跌幅0.8%，報21,279.63點。
費城半導體指數跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌2%，連續四天下跌。
台灣加權股價指數周二下跌54.94點收在24,016.78點。台積電（2330）跌0.4%收在1,160.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 157.87 +3.73 157.00 0.55
中華電 CHT 133.64 +0.00 135.00 -1.01
台積電 TSM 1,402.95 -1.07 1,160.00 20.94
聯電 UMC 40.67 +0.61 40.90 -0.57
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
