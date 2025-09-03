輝達連四黑！跌破50日均線 分析師憂短期動能轉弱
輝達（Nvidia）股價自5月以來首度跌破重要技術水準，此時投資人的資金持續從這家AI晶片龍頭撤出。
輝達股價周二（2日）下跌2%，收在每股170.74美元，連四天下跌，並跌破50日移動均線171.06美元。這是市場高度關注的技術水準，若跌破這一水準，通常被視為短期動能轉弱的負面訊號。
Kingsview Partners首席技術分析師多米爾談到這條表示，「這顯示動能已經崩潰，它讓我擔心這檔股票的短期表現。」
他認為，輝達下一個支撐水準在每股160美元，接著是145美元，也就是6月時突破的關鍵水準。多米爾說，「如果跌破145美元，我會非常擔心它的前景」。
輝達是跟隨整體大盤挫低，此時市場對於地緣政治和估值過高的疑慮升溫。儘管輝達股價四天來下跌超過6%，市值蒸發超過2,860億美元，但近期走勢仍呈現向上趨勢。
輝達股價自4月低點以來仍累計上漲超過80%，而且依然是全球市值最大的股票，市值超過4.1兆美元，遠高於排名第二微軟的3.75兆美元。
輝達上周公布的營收財測偏保守，加深投資人對AI基礎設施支出速度的擔憂。不過，分析師整體仍維持樂觀看法，而且成長趨勢使估值保持合理。根據平均目標價，分析師預估輝達股價仍有超過20%的上漲空間。
多米爾說：「長期來看仍有機會，但短期或中期似乎可能已經見頂。」
