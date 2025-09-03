三得利會長購買涉麻保健品請辭 週刊文春專訪揭始末

日本三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史今天辭去職務。三得利下午召開臨時記者會的3小時前，新浪接受「週刊文春」專訪，講述事件全貌。他透露，請辭決定相當倉促，他仍心有不甘，但覺得這麼做如果能讓三得利減少麻煩，「那麼一切都是為了三得利」。

根據「週刊文春」揭露，8月22日早晨，東京港區高檔地段的一棟29層超豪華高樓大廈，有十多名男子接連進入一處住家。他們是福岡縣警的搜查員，持有俗稱「搜查令」的家宅搜索扣押許可狀，而這間住宅的主人，正是66歲的新浪剛史。

調查相關人士透露，8月9日，福岡縣警方查獲含有違法大麻成分THC（四氫大麻酚）的產品，隨後逮捕了住在福岡縣的產品持有人，但在調查過程中發現，這批產品的收件地址之一竟然是新浪剛史的住家，因此警方以涉嫌違反「麻藥取締法」對他的住所展開強制搜查。

搜查在當天中午左右結束，警方在他家中沒有發現任何違法藥物。此外，新浪的尿檢結果也呈現陰性反應。警方目前暫時扣押了新浪的手機與電腦，正在進行解析。

「週刊文春」掌握新浪住家被搜索的資訊後，曾在8月25日向三得利發出提問，詢問搜查是否屬實，以及是否使用非法藥物等問題，但公關部表示「無法回答」。而在搜索的隔天，新浪剛史就前往美國出差，於9月1日清晨返回日本。

9月2日，新浪剛史接受「週刊文春」採訪，用大約80分鐘講述了事件全貌。

新浪表示，大約在2022年，他在紐約透過三得利美國分公司的社長介紹，認識了一名年約60歲、專門替當地的日本VIP人士管理健康的女按摩師。這名女按摩師非常愛用CBD（大麻二酚），不斷推薦他服用。「我問她，這樣不會有危險嗎？她說，『絕對沒問題，甚至我15歲的女兒也在服用呢』」。

CBD（大麻二酚）是大麻的主要成分之一，被認為有減輕壓力、幫助入眠等效果。日本在2023年修正「大麻取締法」時，取消對CBD的禁用規定。然而，「麻藥取締法」也進行修正，把另一種大麻成分，也就是這次出問題的THC視為麻藥來處理。

他表示，「起初我打算自己把保健品帶回日本，但因為要經過法律嚴格的杜拜，所以放棄了。有一半商品是她來日本時，交給住在福岡的弟弟，再寄到我家。另外一半，她說會用空運送到（福岡縣）門司港，再由弟弟轉寄到我家。結果那位弟弟因為涉嫌違反麻藥取締法被逮捕了」。

新浪表示，8月9日他人在紐約，接獲女按摩師的電話，通知他「新浪先生，您的名字也在（收件地址）裡面，所以警方可能也會去您的家，可能會給您帶來麻煩」。當時他預定8月23日要出國，推測警方可能會在前一天來，果然在22日上午7時半，搜查人員就來了，搜查大約2個半小時，還在他床邊做了6頁筆錄。

對於是否知道保健品中含有THC，他表示「當然不知道，他們兩人（女按摩師姐弟）也完全不知道這是違法。為什麼會有這種成分，我完全不清楚。我想大概是美國製造的產品精準度很低，隨便添加。此外，我和她弟弟從沒有見過面，他只是聽從姐姐的吩咐，把東西寄到我家而已」。

三得利在8月21日知曉情況後，22日晚上由外部律師對新浪進行聽證。26日召開的臨時董事會議上，正在美國出差的新浪透過視訊說明。28日，除了新浪之外的全體董監事討論後，一律通過決議要勸他辭職。對於這種結果，新浪坦言無法接受。

新浪表示，昨天回國後，聽取社長鳥井信宏說明董事會結論。「他的意思是，身為經營保健品的公司會長，卻隨便購買這種東西，本身就是問題，應該辭職。」

他說，9月1日凌晨4時半抵達機場，立刻被叫去公司，從5時許開始，和社長談了4個多小時。「我說，我不能接受這結果。他回答，不能接受，那就解僱。董事會是由創業的鳥井家掌握，他話都說到這個份上，我再爭論也沒有意義。但是我認為，在我出差期間下結論不妥，我也想參加董事會，親自參與討論」。

新浪剛史在2014年由當時三得利會長兼社長的佐治信忠邀請，成為三得利自1899年創業以來，首位「非創業家族人士」出身的社長。2025年，社長職務由創業家族的鳥井信宏接任，新浪以「大政奉還」的形式轉任會長。

在新浪擔任社長的10年期間，三得利營收成長2倍、利潤增加至2.5倍，並積極推動海外業務，讓海外營收占比超過5成，成長為真正的全球企業。

他表示，「這10年來，我為了公司拼命出差，累積飛行里程數大約50萬哩，相當於繞地球15圈。海外業務真的很艱難，身體都被拖垮了，但我還是拼命去做。女按摩師勸我使用CBD，還警告我如果再不睡覺，可能會得失智症。但是CBD其實根本沒效果，我現在都是靠安眠藥入睡」。

採訪過程中，新浪剛史不時眼眶泛紅，流露出對公司的深厚感情。

他說，「我親手栽培的部下哭成一團，說如果沒有我，三得利就不會成長。雖然聽到這些話覺得很感動，但同時也覺得很抱歉。董事會或許沒有真正理解我過去10年在美國的努力吧。這10年來，我拼了命工作，如果辭職能讓我最愛的公司減少麻煩、讓消費者安心，那麼我覺得退下來，一切都是為了三得利」。