預期美降息 金價飆破3500美元

在美國降息預期升溫之際，國際黃金現價格二日盤中首度漲破每盎司三千五百美元，與期貨行情同步再創新高，市場熱議金價明年能否衝上每盎司四千美元大關。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨二日盤中上漲百分之○點九至每盎司三五○八點七三美元，刷新四月締造的歷史紀錄。

金價這波漲勢源於聯準會主席鮑爾八月底在全球央行年會審慎開啟九月降息之門，之後美國總統川普推動罷黜聯準會理事庫克、美國聯邦上訴法院判決川普的對等關稅違法，增添不確定性，加上投資人加碼押注聯準會將在十六、十七日決策會議降息，為金價上攻之勢添加柴火。

Capital.com金融市場分析師羅達指出，經濟疲弱與美國降息的預期，正在提振貴金屬行情，另一個因素是川普對聯準會獨立性的攻擊，使美元資產的信心危機發酵。