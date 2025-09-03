快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

預期美降息 金價飆破3500美元

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

美國降息預期升溫之際，國際黃金現價格二日盤中首度漲破每盎司三千五百美元，與期貨行情同步再創新高，市場熱議金價明年能否衝上每盎司四千美元大關。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨二日盤中上漲百分之○點九至每盎司三五○八點七三美元，刷新四月締造的歷史紀錄。

金價這波漲勢源於聯準會主席鮑爾八月底在全球央行年會審慎開啟九月降息之門，之後美國總統川普推動罷黜聯準會理事庫克、美國聯邦上訴法院判決川普的對等關稅違法，增添不確定性，加上投資人加碼押注聯準會將在十六、十七日決策會議降息，為金價上攻之勢添加柴火。

Capital.com金融市場分析師羅達指出，經濟疲弱與美國降息的預期，正在提振貴金屬行情，另一個因素是川普對聯準會獨立性的攻擊，使美元資產的信心危機發酵。

金價 美國 降息

延伸閱讀

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

相關新聞

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

進入傳統低迷九月 殖利率攀升 美股走低 道指下跌250點

美股收盤走低，投資人對貿易方面的最新進展進行評估，認為本月股市將迎來季節性低迷。殖利率上升也令投資人擔憂。

9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

由於投資人對英國、法國經濟及財政展望顧慮加深，英法長期公債殖利率2日盤中升抵至少十多年來最高，引爆全球長債賣壓，應驗歷史...

美8月製造業 連六月萎縮

美國8月工廠活動連續第六個月萎縮，反映生產減少，製造業持續受累於高漲的進口關稅，但人工智慧（AI）消費熱潮，為部分市場提...

國際金價漲破3,500美元 創高

美國降息預期升溫，國際黃金現貨價格2日盤中歷來首度漲破每英兩3,500美元，與期貨行情同步再創新高，引發市場熱議金價明年...

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

在日相石破茂的親密盟友、自民黨幹事長森山裕2日表明辭意後，石破茂表示，將在「適當時機」決定他的政治未來，暗示正考慮請辭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。