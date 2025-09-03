美8月製造業 連六月萎縮
美國8月工廠活動連續第六個月萎縮，反映生產減少，製造業持續受累於高漲的進口關稅，但人工智慧（AI）消費熱潮，為部分市場提供支持。
美國供應管理協會（ISM）2日公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月份的48.0升至48.7，但遜於市場預期的49.0。PMI低於50表示陷入萎縮，製造業占美國經濟的10.2%。
ISM製造業景氣調查委員會主席史賓塞（Susan Spence）說，關稅不確定性，導致整體需求維持疲弱，製造業國內生產毛額（GDP）有69%縮減，略優於7月；4%產業陷入嚴重萎縮，也勝過7月，但萎縮幅度如此之廣，仍非好事。
然而，企業增加AI產品的支出，有助於抵銷進口關稅的部分拖累。上季知識產權產品支出，創下四年來最快增速，設備投資也表現強勁。經濟學家預計，AI支出熱潮將持續，而美國川普總統的稅收和支出法案，對加速補貼折舊，也可能有助工廠。
上月供應商向工廠交付材料的時間稍長，供應商交貨指數從7月的49.3升至51.3。該指數高於50，意味交貨速度放慢。交貨時間延長，顯示工廠支付價格仍高。而支付價格指數從7月的64.8降至63.7，仍然處於高位。
