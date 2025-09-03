快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

美8月製造業 連六月萎縮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國8月工廠活動連續第六個月萎縮，反映生產減少，製造業持續受累於高漲的進口關稅，但人工智慧（AI）消費熱潮，為部分市場提供支持。

美國供應管理協會（ISM）2日公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月份的48.0升至48.7，但遜於市場預期的49.0。PMI低於50表示陷入萎縮，製造業占美國經濟的10.2%。

ISM製造業景氣調查委員會主席史賓塞（Susan Spence）說，關稅不確定性，導致整體需求維持疲弱，製造業國內生產毛額（GDP）有69%縮減，略優於7月；4%產業陷入嚴重萎縮，也勝過7月，但萎縮幅度如此之廣，仍非好事。

然而，企業增加AI產品的支出，有助於抵銷進口關稅的部分拖累。上季知識產權產品支出，創下四年來最快增速，設備投資也表現強勁。經濟學家預計，AI支出熱潮將持續，而美國川普總統的稅收和支出法案，對加速補貼折舊，也可能有助工廠。

上月供應商向工廠交付材料的時間稍長，供應商交貨指數從7月的49.3升至51.3。該指數高於50，意味交貨速度放慢。交貨時間延長，顯示工廠支付價格仍高。而支付價格指數從7月的64.8降至63.7，仍然處於高位。

製造業 美國經濟

延伸閱讀

美股早盤／道瓊重摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免

FT示警「大陸震撼」將愈來愈強 低成本國產機器人引爆新一輪衝擊

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

相關新聞

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

進入傳統低迷九月 殖利率攀升 美股走低 道指下跌250點

美股收盤走低，投資人對貿易方面的最新進展進行評估，認為本月股市將迎來季節性低迷。殖利率上升也令投資人擔憂。

9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

由於投資人對英國、法國經濟及財政展望顧慮加深，英法長期公債殖利率2日盤中升抵至少十多年來最高，引爆全球長債賣壓，應驗歷史...

美8月製造業 連六月萎縮

美國8月工廠活動連續第六個月萎縮，反映生產減少，製造業持續受累於高漲的進口關稅，但人工智慧（AI）消費熱潮，為部分市場提...

國際金價漲破3,500美元 創高

美國降息預期升溫，國際黃金現貨價格2日盤中歷來首度漲破每英兩3,500美元，與期貨行情同步再創新高，引發市場熱議金價明年...

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

在日相石破茂的親密盟友、自民黨幹事長森山裕2日表明辭意後，石破茂表示，將在「適當時機」決定他的政治未來，暗示正考慮請辭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。