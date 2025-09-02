全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債殖利率也躍上2011年來最高水準，凸顯對主要國家管理財政的信心動搖。分析師警告，「財政支配」凌駕「貨幣支配」的時代來了！

Aviva投資公司全球固定收益主管藍迪說，主要國家政府受政治力影響，財政管理不穩，這可能導致的後果包括：貨幣貶值、政府公債殖利率曲線陡峭化，以及投資人持有長期公債要求的「風險溢價」升高。

經濟學家和投資人指出，美國總統川普近來頻頻施壓聯準會（Fed）降利率，甚至悍然宣布開除Fed理事庫克，是所謂「財政支配」（fiscal dominance）時代來臨的最明顯例證。所謂「財政支配」，意指央行貨幣政策變得受政府指揮，配合政府壓低償債成本而降利率，淪為協助政府支應赤字支出的工具。

德意志銀行分析師薩拉維洛斯說：「依我們之見，Fed現在無疑受制於財政支配愈來愈強烈的風險。」他表示，市場最近反應淡定，對這種風險「太自滿」，令人訝異。

分析師指出，「財政支配」時代已來臨，從美國、日本、英國、法國、德國的例子都可見端倪。

這些先進國家負債累累，已導致融資成本不斷攀升，於是政治人物加緊向央行施壓，力促調降利率。與此同時，債券投資人卻要求政府削減財政赤字並加稅，以穩定財政。「財政支配」蔚為主流，可能瓦解各國央行控制通膨的公信力。