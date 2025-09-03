國際金價漲破3,500美元 創高

美國降息預期升溫，國際黃金現貨價格2日盤中歷來首度漲破每英兩3,500美元，與期貨行情同步再創新高，引發市場熱議金價明年能否衝上每英兩4,000美元大關。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨2日盤中上漲0.9%至每英兩3,508.73美元，刷新4月締造的歷史紀錄，交易最熱絡的紐約12月黃金期貨也一度大漲1.8%至每英兩3,578.40美元，也是歷來新高。

金價這波漲勢源於聯準會（Fed）主席鮑爾8月底在傑克森洞全球央行年會審慎開啟9月降息之門，之後美國總統川普推動罷黜Fed理事庫克、美國聯邦上訴法院判決川普對等關稅違法，增添不確定性，加上投資人加碼押注Fed將在16-17日決策會議降息，為金價上攻加添薪材。