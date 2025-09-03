聽新聞
國際金價漲破3,500美元 創高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國降息預期升溫，國際黃金現貨價格2日盤中歷來首度漲破每英兩3,500美元，與期貨行情同步再創新高，引發市場熱議金價明年能否衝上每英兩4,000美元大關。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨2日盤中上漲0.9%至每英兩3,508.73美元，刷新4月締造的歷史紀錄，交易最熱絡的紐約12月黃金期貨也一度大漲1.8%至每英兩3,578.40美元，也是歷來新高。

金價這波漲勢源於聯準會（Fed）主席鮑爾8月底在傑克森洞全球央行年會審慎開啟9月降息之門，之後美國總統川普推動罷黜Fed理事庫克、美國聯邦上訴法院判決川普對等關稅違法，增添不確定性，加上投資人加碼押注Fed將在16-17日決策會議降息，為金價上攻加添薪材。

金價 降息 美國

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

由於投資人對英國、法國經濟及財政展望顧慮加深，英法長期公債殖利率2日盤中升抵至少十多年來最高，引爆全球長債賣壓，應驗歷史...

美股早盤／道瓊重摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

隨著投資人對科技股泡沫化及政府預算吃緊的憂慮復熾，華爾街揮別勞工節周末假期後2日早盤在科技股拖累下全面走跌，美國撤銷台積...

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

在日相石破茂的親密盟友、自民黨幹事長森山裕2日表明辭意後，石破茂表示，將在「適當時機」決定他的政治未來，暗示正考慮請辭，...

歐元區通膨超標 牽動降息

歐元區8月通膨率升破歐洲央行（ECB）的2%目標，為4月來首見，使市場更加預期ECB將在9月11日的決策會議維持利率不變...

