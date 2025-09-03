歐元區通膨超標 牽動降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐元區8月通膨率升破歐洲央行（ECB）的2%目標，為4月來首見，使市場更加預期ECB將在9月11日的決策會議維持利率不變，歐元兌美元匯率2日盤中應聲重貶0.8%，報1歐元兌1.1613美元。

歐盟統計局（Eurostat）2日公布歐元區8月消費者物價指數（CPI）初估值，顯示8月整體CPI年升2.1%，核心CPI更上升2.3%，服務類升幅則減緩到3.1%，各項升幅都超過2%目標。這項數據也證實了ECB的看法，也就是能在9月會議按兵不動。

ECB執行理事決策委員會理事施納貝爾（鷹派）表示，ECB目前應維持利率平穩；由於未來通膨可能走高，ECB絕不能降息太多。

施納貝爾表示，ECB必須「穩住手腳」，將利率維持在目前水準；她強調，「我相信貨幣政策已經溫和寬鬆，因此我不認為在當前環境下有理由進一步降息」。

她表示，美國雖提高關稅，歐元區經濟依然擴張，但未來幾個月物價升幅可能超出預估；在中期間，通膨風險「可能偏向上升，以反映財政支出增加，以及全球價值供應鏈受關稅上升影響而出現新一波的成本推動震撼」。

她並指出，全球利率可能比市場預期更快上升，因為貿易措施、政府龐大支出，以及人口老化。

奧地利央行總裁、ECB決策委員會委員科赫爾也支持審慎立場。

ECB在7月會議已停止降息，存款利率維持在2%。總裁拉加德之前重申，目前ECB「處境良好」，投資人難以確定ECB今年內底前是否還會進一步降息。

ECB 通膨 歐元區

