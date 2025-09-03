9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

由於投資人對英國、法國經濟及財政展望顧慮加深，英法長期公債殖利率2日盤中升抵至少十多年來最高，引爆全球長債賣壓，應驗歷史經驗顯示的「9月魔咒」。

英國30年期公債殖利率2日盤中躍升近6個基點至5.697%，是1998年來最高水準，英鎊也重貶1.2%。公債殖利率與價格呈反向關係。英國財政大臣麗芙絲即將公布秋季預算案，預料將增稅以達成財政目標，英債殖利率猛升給她平添壓力。

法國30年期公債殖利率也一度漲至4.513%，為2009年6月來最高，因為總理白胡撙節預算案引起反對黨強烈反對，眼看將輸掉下周國會信任投票。

近來市場對長債信心脆弱，原因包括美國總統川普一再攻擊聯準會（Fed），德國也打算大幅提高支出，最新壓力使德國30年期公債殖利率2日盤中也觸及14年新高，美國同天期公債殖利率再度逼近5%。

各國財政捉襟見肘，近來長期公債殖利率上揚已成全球趨勢，但英國因通膨黏著和國債日增，借貸成本在七大工業國（G7）名列前茅，使英國位於這波全球長債跌勢震央。

德意志銀行總經研究主管李德說：「我們正目睹一波惡性循環慢動作進行：債務顧慮加深推升殖利率、加劇債務連動關係，然後再推升殖利率。」

Jefferies首席歐洲經濟學家庫瑪預測，英國加稅無可避免，但英國「正走到進一步加稅恐致反效果的地步」，「目前政府暫時避免做出減支的棘手決定，但財政若要改善，那勢在必行」。

盛寶銀行（SAXO）英國投資策略師威爾森指出，全球長期公債正陷入麻煩，凸顯對政府財政信心動搖，「不只是英國的個案」。

彭博資訊彙編的數據顯示，過去十年來，全球10年期以上公債在9月的跌幅中位數為2%，是全年表現最糟的一個月。若歷史可為殷鑑，長天期債券在9月可能市況動盪。

Pepperstone集團研究主管韋斯頓表示，9月長債面臨季節性疲軟，部分原因為9月債券發行量增加。



