諾貝爾經濟學獎得主提霍勒示警：穩定幣監管不足

2014年諾貝爾經濟學獎得主提霍勒（Jean Tirole）警告，各國對穩定幣的監管不足，若未來陷入金融危機、穩定必價格崩垮，政府可能被迫砸數億美元紓困。

英國金融時報（FT）報導，提霍勒說，他「非常非常擔心」穩定幣監管，也憂心穩定幣的準備資產出現疑慮，可能爆發擠兌。美國國會7月通過穩定法案，替企業發行自家穩定幣鋪路。這種代幣的全球使用額已增至約2,800億美元。

提霍勒表示，用美國公債擔保穩定幣的做法，可能變得不受歡迎，因為美債殖利率相對較低，曾持續數年為負報酬；計入通膨後，報酬更低。因此，穩定幣發行商或許會受到誘惑，轉向收益與風險較高的資產。

他指出，這使穩定幣準備資產價值下滑的機率攀升；若準備資產價格大減，會釀成擠兌，導致穩定幣價格下跌，從而與主權貨幣脫鉤。若散戶或機構投資人認為穩定幣是非常安全的存款，政府將蒙受壓力，須出手相救，以免存戶虧錢。過去幾十年來，傳統銀行只有少數沒有存保的存戶，遭逢損失。

他強調，要是全球監管機構有充足人力、又極度小心，這類風險可控，但這有很大的不確定性，尤其是美國政府有部分官員，在加密貨幣有個人財務利益。此外，加密幣也成了意識形態。