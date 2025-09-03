日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶
在日相石破茂的親密盟友、自民黨幹事長森山裕2日表明辭意後，石破茂表示，將在「適當時機」決定他的政治未來，暗示正考慮請辭，可能使政局再陷混亂，日圓兌美元匯率2日盤中應聲貶逾1%。日媒報導，石破茂為求留任，擬祭出經濟刺激措施，可能是日股利多，但可能不利日債。
執政的自民黨2日召開兩院議員大會檢討敗選，自民黨幹事長森山裕表示，願意請辭為7月參議院選舉落敗負責，並把個人去留的最終決定權，交由首相兼黨魁石破茂定奪。
石破茂2日表示，他會對森山裕求去做出適當決定，並重申無意即刻去職，將繼任留任以追求政策目標，包括推動企業加薪、敲定日美關稅協議細節等議題，「我將在適當時機對我的責任作出決定，但首先我應該先聚焦於人民希望我做的事」，這番話暗示他正在考慮請辭。
外界認為，石破茂在自民黨議員間缺乏強大支持，少了森山裕團結各方，將重創他在黨內的地位，另傳出多位黨內高層也有意請辭，恐讓石破茂再受打擊，下台風波可能會延燒到他身上。
日圓兌美元2日一度重貶1.2%、報148.94日圓兌1美元。
產經新聞報導，石破茂打算最快在本周，要求部會閣員制定經濟刺激方案，考慮的措施包括普發現金、支持受關稅拖累的本土企業，期盼在秋季的國會特別會議期間，通過追加預算，替經濟方案籌資。
信金資產管理的資深基金經理人藤原直樹表示，森山裕支持財政紀律，他辭職可望替轉向擴張性的財政政策鋪路。
政府開支將增加的預期，似乎引發日圓賣壓。日圓承受壓力的另一原因，可能是外界猜測，擴大財政支出會使日本財務展望惡化，將推高日債殖利率，同時讓日銀更難升息。整體而言，此種發展被視為有利日股、不利日債。
日本政局動盪，可能會牽動日銀的利率決策。新加坡華僑銀行的貨幣策略師黃啟康說，自民黨提前黨內選舉的風險，或許會使日銀貨幣正常化的腳步，繼續延後。
日銀副總裁冰見野良三在2日表示，日銀應該持續升息，但警告全球經濟不確定性仍高，暗示不急於上調利率。富國銀行的亞太區策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）指出，日銀下一步依舊是調升利率，但時間點不確定。
外界估計日銀年底前的升息機率下滑，從演說前的70%降至約63%。
