瑞典先買後付業者Klarna 重啟赴美上市計畫

瑞典先買後付金融科技公司Klarna重啟赴紐約辦理首次公開發行股票（IPO）的計畫，目標是籌資多達12.7億美元，估值上看140億美元。Klarna不到六個月前因川普發動貿易戰、引發市場動盪，所以暫緩赴美上市的計畫。

Klarna於2日表示，將IPO發行參考價訂在35~37美元區間，計劃出售3,430萬股，最多籌資12.7億美元。該公司也宣布在10個歐洲國家推出簽帳金融卡的計畫；知情人士透露，該公司未來幾個月打算在英國推出類似的卡片。

在市況趨穩、信心改善的支撐下，先前延後上市的公司，正陸續回來試水溫。

分析師表示，如果Klarna的上市取得成功，可能重燃投資者對高成長金融科技公司的信心，但若是反應平淡，可能代表對高估值和行業監管有顧慮。

儘管支付產業迄今已大致避開關稅的衝擊，大型經濟體的消費者支出也展現韌性，但先買後付模式在高通膨環境下仍有風險，可能遭遇呆帳，以及對用戶的信用狀況的追蹤有限，使長期獲利能力引發擔憂。