瑞典先買後付業者Klarna 重啟赴美上市計畫

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

瑞典先買後付金融科技公司Klarna重啟赴紐約辦理首次公開發行股票（IPO）的計畫，目標是籌資多達12.7億美元，估值上看140億美元。Klarna不到六個月前因川普發動貿易戰、引發市場動盪，所以暫緩赴美上市的計畫。

Klarna於2日表示，將IPO發行參考價訂在35~37美元區間，計劃出售3,430萬股，最多籌資12.7億美元。該公司也宣布在10個歐洲國家推出簽帳金融卡的計畫；知情人士透露，該公司未來幾個月打算在英國推出類似的卡片。

在市況趨穩、信心改善的支撐下，先前延後上市的公司，正陸續回來試水溫。

分析師表示，如果Klarna的上市取得成功，可能重燃投資者對高成長金融科技公司的信心，但若是反應平淡，可能代表對高估值和行業監管有顧慮。

儘管支付產業迄今已大致避開關稅的衝擊，大型經濟體的消費者支出也展現韌性，但先買後付模式在高通膨環境下仍有風險，可能遭遇呆帳，以及對用戶的信用狀況的追蹤有限，使長期獲利能力引發擔憂。

IPO 成功 通膨

延伸閱讀

彭金隆揭五大金融科技策略 大學水準 AI 機器人...明年問世

歐洲尋求首座本土太空發射場 瑞典加入努力行列

歐錦賽／馬卡南狂砍28分率芬蘭險勝瑞典 坦言主場出賽會緊張

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

相關新聞

全球長期公債為何賣壓狂湧？分析師：「財政支配」時代來了！

全球政府債券市場2日遭遇賣壓，英國和法國30年期公債殖利率2日盤中分別衝上1998年和2009年來最高，德國30年期公債...

9月魔咒 全球長債賣壓引爆 英、法30年期殖利率一度升抵逾十年高點

由於投資人對英國、法國經濟及財政展望顧慮加深，英法長期公債殖利率2日盤中升抵至少十多年來最高，引爆全球長債賣壓，應驗歷史...

美股早盤／道瓊重摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

隨著投資人對科技股泡沫化及政府預算吃緊的憂慮復熾，華爾街揮別勞工節周末假期後2日早盤在科技股拖累下全面走跌，美國撤銷台積...

國際金價漲破3,500美元 創高

美國降息預期升溫，國際黃金現貨價格2日盤中歷來首度漲破每英兩3,500美元，與期貨行情同步再創新高，引發市場熱議金價明年...

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

在日相石破茂的親密盟友、自民黨幹事長森山裕2日表明辭意後，石破茂表示，將在「適當時機」決定他的政治未來，暗示正考慮請辭，...

歐元區通膨超標 牽動降息

歐元區8月通膨率升破歐洲央行（ECB）的2%目標，為4月來首見，使市場更加預期ECB將在9月11日的決策會議維持利率不變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。