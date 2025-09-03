南韓三星電子會長李在鎔 個人資產大增

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

最新數據顯示，南韓三星電子會長李在鎔的個人資產在上半年大增近5兆韓元，在南韓前50位財閥家族成員中，排名居冠。

韓國前鋒報報導，企業研究組織Leaders Index在2日公布的數據顯示，李在鎔個人資產截至8月底為近16.6267兆韓元，較今年初增加達4.7168兆韓元，主因是他持有的三星物產及三星生命保險等上市公司的股票上漲，特別是三星物產股價同期大漲近50%；三星物產是三星集團的實質控股公司，李在鎔持有19.9%股份。

Leaders Index說，「三星家族的關係企業股價上漲，約占其總資產增幅的三分之一，影響顯著」，股權轉移及未上市公司的估值增加，也使大集團的經營者家族資產得以擴張。

曉星集團（Hyosung）董事長趙顯俊的資產增幅名列第二，名下資產在這段期間成長1.9873兆韓元，至2.9964兆韓元，主要來自父親過世後，手足之間的股票轉讓及交換。

現代汽車集團董事長鄭義宣的身家也成長1.8兆韓元，主要受旗下物流公司Hyundai Glovis股價大漲推升。

不過，也有財閥成員的資產縮水。教保生命保險董事長申昌載個人資產由3.2980兆韓元，降至2.4680兆韓元。

資產 人資 李在鎔

