食品巨擘卡夫亨氏一拆二 股神不看好 早盤股價大跌

全球包裝食品業巨擘卡夫亨氏集團2日宣布，將分拆為兩家獨立的上市公司，以提振業績成長，象徵有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特與3G資本公司在十多年前合力策劃以超大型合併案所成立的這家公司，即將畫下句點。

巴菲特表示他對卡夫亨氏分拆感到失望，認為解決不了目前的問題。卡夫亨氏股價2日在美股早盤跌5%。

卡夫亨氏表示，會分拆公司，是因為產品價格上漲，使一些客戶退避，以及消費者的品味從包裝食品轉向，導致營收下降，分拆是要「極大化卡夫亨氏的能耐與品牌，同時減少複雜性」。

這項分拆交易預料將於2026年下半年完成，仍須得到主管機關的批准，分拆成本上看3億美元，兩家新公司的名稱將在稍後決定。

其中一家預定分拆後的公司業務，將包含卡夫亨氏目前所稱的「品味提升」產品，醬汁、抹醬及調味料等產品，包括亨氏蕃茄醬、費城及卡夫香濃起司通心粉等品牌，年營收為154億美元。

另一家目前被稱為「北美雜貨公司」，包括成長緩慢的雜項必需品，例如Oscar Mayer肉品、卡夫起司片，以及可午餐等部門，目前年營收為104億美元。

卡夫亨氏表示，將維持目前的股利水準，新分拆的公司將以取得投資級評等為目標。董事長帕特里西奧指出，「現有結構的複雜性，使我們很難有效地分配資金，進行優先性行動，以及在我們最有把握的領域擴大規模。分割成兩家公司後，我們可以將注意力及資源做適當地分配，並釋放各項品牌的潛力」。

波克夏與3G資本公司於2013年以280億美元的價格買下亨氏，並使該公司下市，2015年又以630億美元讓卡夫與亨氏兩家公司合併。巴菲特推動合併，是押注3G資本能夠強力控制卡夫亨氏的成本，帶動獲利強勁成長，但結果是卡夫亨氏一些重要的品牌遭到忽視，並導致產品市占率被一些雜貨業的自有品牌產品搶走。

巴菲特後來承認購併價格太高，並承認合併是一項錯誤。兩位波克夏的代表今年5月退出董事會後，卡夫亨氏隨即展開營運檢討，評估各種策略性選項，曾在7月動念分拆，認為是最可望扭轉頹勢的途徑。近年來各大食品集團都因為消費者品味改變而承受壓力，卡夫亨氏也是其中之一。多家食品公司已改變產品組合，以因應通膨壓力及消費者習慣改變。如家樂氏公司2023年將Kellanova零食與穀類食品業務分拆成兩家公司，之後兩家公司都被競爭對手買下。