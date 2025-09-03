輝達CEO黃仁勳將出席APEC 大話AI強化夥伴關係

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
韓媒報導，輝達執行長黃仁勳將出席下月在南韓慶州舉行的APEC。（美聯社）
南韓朝鮮日報報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席10月在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，會中將包含幾場主題為「人工智慧（AI）促進經濟發展」的座談會。

報導指出，這場會議凸顯首爾力圖自我定位為全球AI與半導體辯論的中心，在華府與首爾在科技與經濟等領域積極尋求策略聯盟之際，這場會議也助長美、韓兩國企業將加速合作計畫的預期。

南韓高階官員向朝鮮日報透露，「已透過多重管道接觸，力邀黃先生出席」。他並表示，黃仁勳最近已確認他會參與。屆時，黃仁勳可望在AI座談會上扮演領導角色。

官員說：「有了黃仁勳的證實，將大幅升高對美韓半導體合作的期待。」他補充說，此行顯示，輝達有意強化與SK海力士和三星電子等南韓企業的夥伴關係。首爾方面也正洽商邀請其他產業領袖出席，包括OpenAI執行長奧特曼、Google執行長皮柴、蘋果執行長庫克等。

報導說，黃仁勳今年走訪中國大陸、日本和台灣，但未造訪南韓，直到8月在華府，才意外出席一場美韓企業圓桌會議，當時他與南韓總統李在明首度會晤。

李在明的高階幕僚在記者會上表示，那場討論提及「由SK海力士和三星供應輝達優化晶片」。李在明的競選承諾之一，是在2030年之前，取得5萬顆高效能繪圖處理器（GPU），他或許趁機當面敦促黃仁勳讓韓方擴大取得輝達硬體。

黃仁勳參與APEC的時間點，也許會與可能舉行的「川習會」重疊。傳聞美國總統川普可能與中國大陸國家主席習近平會晤，在出口管制相關緊張氣氛揮之不去之際，這升高了兩國領導人晤談AI監管法規和供應鏈安全性的展望。

