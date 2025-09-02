美股早盤／道瓊重摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市2日早盤下挫，道瓊工業指數跌逾500點，避險需求升溫帶動美元走升。路透
美國股市2日早盤下挫，道瓊工業指數跌逾500點，避險需求升溫帶動美元走升。路透

隨著投資人對科技股泡沫化及政府預算吃緊的憂慮復熾，華爾街揮別勞工節周末假期後2日早盤在科技股拖累下全面走跌，美國撤銷台積電中國大陸廠採購美國半導體設備豁免，拖累台積電ADR一度跌逾2%。避險需求升溫帶動美元2日盤中寫下一個月以來最大升幅，債券價格則走跌，與價格走勢相反的殖利率攀升。

美股道瓊工業指數2日早盤重挫562.46點或1.23%，報44,982.42點，標普500指數跌1.32%至6,375.05點，那斯達克綜合指數跌1.6%，費城半導體指數重摔逾2%。台積電ADR 2日早盤最多跌2.2%至225.72美元，隨後跌幅縮小至1.6%左右。輝達股價約跌2.2%。

彭博美元現貨指數2日盤中上漲0.7%，是7月30日以來最大盤中漲幅；美國30年期公債殖利率上漲5個基點至4.98%，英國30年期公債殖利率攀上1998年以來最高。英國透過發行10年期公債籌到創紀錄的140億英鎊，已導致該國籌資以支應不斷膨脹預算赤字的需求受到關注。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）歐洲固定收益主管薩恩（David Zahn）說：「我認為殖利率曲線長端應會繼續走高，因為需要籌資以填補的財政缺口很大。」

彭博資訊報導，全球各大資產2日走勢，提醒投資人金融市場瀰漫的自滿氣氛不會永遠持續下去，一旦自滿氣氛消散，9月鮮少給投資人好臉色；9月通常是標普500指數一年表現最疲弱月份。

美國本周將公布許多數據，以5日出爐的非農就業報告最受關注。市場預期這份報告將顯示美國8月非農就業人口連續第四個月增加不到10萬人，是2020年疫情爆發以來最疲弱的連續表現。

