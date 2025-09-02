昔由巴菲特促成…世紀合併走回頭路！美食品巨頭卡夫亨氏宣布分家
美國食品巨頭卡夫亨氏今天宣布，該公司將分拆成兩家企業。卡夫亨氏原本是兩家公司，「股神」巴菲特於2015年促成它們的世紀合併。
法新社報導，卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Company）發表聲明指出，董事會已「一致通過計畫，將公司以免稅分拆方式，改組為兩家獨立的上市公司」。
卡夫亨氏是在2015年由卡夫食品集團（Kraft）和亨氏食品公司（Heinz）合併所成立，這項合併案由巴菲特（Warren Buffett）與巴西私募股權公司3G資本公司（3G Capital）促成。
英國「金融時報」（Financial Times）報導，卡夫亨氏分拆的時機，適逢該公司銷售持續下滑之際，漲價導致部分顧客流失，加上市場口味也在遠離加工食品。
