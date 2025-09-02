快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國撤銷台積電從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，拖累台積電ADR盤前大跌逾3%。路透
美國撤銷台積電從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，未來不再能自由運輸重要設備到旗下主要的大陸晶圓廠，可能抑制台積電在當地生產晶片的能力，消息拖累台積電ADR盤前大跌逾3%。

彭博資訊報導，美國官員近期通知台積電，他們決定終止該公司南京廠的「經驗證最終用戶」（VEU）身分，這類似於美國上周撤銷三星SK海力士的行動。這些豁免將在約四個月後到期。

