沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免
美國撤銷台積電從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，未來不再能自由運輸重要設備到旗下主要的大陸晶圓廠，可能抑制台積電在當地生產晶片的能力，消息拖累台積電ADR盤前大跌逾3%。
彭博資訊報導，美國官員近期通知台積電，他們決定終止該公司南京廠的「經驗證最終用戶」（VEU）身分，這類似於美國上周撤銷三星、SK海力士的行動。這些豁免將在約四個月後到期。
