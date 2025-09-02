快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

聊天機器人助罪犯寫程式竊密勒索 AI濫用問題引憂

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

消費型人工智慧（AI）工具遭濫用的潛在風險日益引發關切，因為新興網路犯罪者似乎能騙過功能含代理編程的聊天機器人，在其協助下製作惡意程式，藉此進行網攻及勒索。

法新社報導，前述犯罪行為被稱為所謂的「氛圍駭客」（vibe hacking），根據美國AI新創公司Anthropic，氛圍駭客標誌出「AI在輔助網路犯罪方面令人擔憂的發展」。

氛圍駭客是從更具正面意涵的「氛圍編碼」（vibecoding）演變而來，後者意指生成式AI工具能協助缺乏相關專門知識的人編寫程式。

Anthropic日前發布「威脅情報報告」（ThreatIntelligence Report），內文特別談到一個案例，「一名網路犯罪者利用（代理編程工具）Claude Code，於短時間內對多個國際目標發動大規模資料勒索行動」。

Anthropic的Claude產品，正與美國AI新創公司OpenAI旗下最知名的聊天機器人ChatGPT競爭。

Anthropic指出，其代理編程的聊天機器人被用於協助執行攻擊，僅最近一個月，可能就有「遍及政府、醫療、緊急服務和宗教機構，至少17個不同組織受害」。

這名攻擊者已遭Anthropic封鎖，但在這之前，此人可用Claude Code創建蒐集個資、醫療紀錄和登入資訊的工具，而工具還能協助傳送索討贖金的訊息，有時要求支付的金額甚至超過50萬美元。

Anthropic承認，儘管採取「先進的安全措施」，目前仍難以完全杜絕這類濫用情事。

在網路安全公司Orange Cyberdefense負責領導電腦應變中心（CERT）的勒拜庸（Rodrigue Le Bayon）說道：「網路犯罪者如今就和廣大用戶一樣充分利用AI。」

AI 網路 駭客 美國

延伸閱讀

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

OpenAI計劃在印度建「星際之門」 鴻海受惠 廣達、英業達同步沾光

Meta 超級實驗室助攻台廠

公共媒體攜手啟動AI Chatbot合作計畫　共建可信資訊生態

相關新聞

沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免

美國撤銷台積電從中國大陸採購美國半導體設備的豁免，未來不再能自由運輸重要設備到旗下主要的大陸晶圓廠，可能抑制台積電在當地...

FT示警「大陸震撼」將愈來愈強 低成本國產機器人引爆新一輪衝擊

中國大陸機器人製造業正在帶動一波低成本的自動化，協助國內工廠以更低的價格生產更多產品，從而得以提高出口產品的市占率，即使...

川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

美國總統川普一心一意想掌控貨幣政策，在連番砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息未果後，最近找到可下手的切入點：指控Fe...

三得利會長請辭！涉購買「大麻保健品」遭警搜查 震驚日本政經界

日本三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史涉嫌從海外購買含有大麻成分THC的保健品，住家上月遭警方搜查。新浪本人否認違法，...

美股早盤／道瓊重摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

隨著投資人對科技股泡沫化及政府預算吃緊的憂慮復熾，華爾街揮別勞工節周末假期後2日早盤在科技股拖累下全面走跌，美國撤銷台積...

昔由巴菲特促成…世紀合併走回頭路！美食品巨頭卡夫亨氏宣布分家

美國食品巨頭卡夫亨氏今天宣布，該公司將分拆成兩家企業。卡夫亨氏原本是兩家公司，「股神」巴菲特於2015年促成它們的世紀合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。